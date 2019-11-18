Жители Мангистау смогут получить консультацию руководства департамента уголовно-исполнительной системы

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Жители региона смогут получить консультацию руководства департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области и руководителей подведомственных учреждений.



Предварительная запись обязательна. Необходимо будет указать данные обратившегося лица, а также характер вопроса.



Приём граждан будет вестись 21 ноября по следующим адресам:

- Департамент уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области. Промзона №2, здание №79. Время приёма: с 09:00 до 12:00, после обеда с 15:00 до 18:00. Запись по телефонам : 54-42-89, 54-46-11



- учреждение ГМ-172/6 (учреждение максимальной безопасности). Промзона 172/6.

Время приема: с 09:00 до 12:00, после обеда с 15:00 до 18:00. Запись по телефонам : 54-43-40, 54-41-14



- учреждение ГМ-172/8 (учреждение минимальной безопасности). Промзона №2, здание №80

Время приема: с 09:00 до 12:00, после обеда с 15:00 до18:00. Запись по телефонам : 54-45-74, 54-42-33



- учреждение ГМ-172/10 (следственный изолятор), 25 мкр., здание № 49.

Время приема: с 09:00 до 12:00, после обеда с 15:00 до18:00. Запись по телефонам : 60-58-33, 52-16-38.