Жители Мангистау могут сообщать о неправомерных действиях военных по телефону доверия

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Телефоны доверия представили в Западном региональном военно-следственном управлении Министерства внутренних дел Казахстана.



- В случае столкновения с неправомерными действиями (бездействиями) со стороны должностных лиц воинских частей и формирований по Западному региону (Атырау, Актау, Актобе, ЗКО, Уральск) горожане могут сообщить о данных фактах по номеру телефона доверия, - об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Телефоны доверия: 8(7292) 21-21-62 и 8 778 261 35 94.