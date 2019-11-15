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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 16 и 17 ноября.

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль «Маугли»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 16 ноября, пройдёт показ спектакля «Маугли». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-класс по лепке пройдут 16 и 17 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-класс в студии «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Чёрный кот приносит несчастье - этот предрассудок веками существует во многих странах. Вспомните песенку из далеких шестидесятых: «Говорят не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт». Чёрным котам в средние века приписывали общение с тёмными силами, пособничество ведьмам и колдунам. Изменились времена, но не отношения к животным, которым не повезло с окраской.
Художественная студия «МартАрт» приглашают на мастер-класс, каждый участник которого может выразить свою солидарность с чёрными котами и кошечками, вылепив их изображение из глины. Мастер-класс состоится 17 ноября в 14:30. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop


Как провести ближайшие выходные в Актау


В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 16 ноября пройдёт бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут зажигательные шоу-программы с участием весёлых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвёртом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Ford против Ferrari»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Несмотря на все старания конкурентов, Энцо Феррари всегда выходил победителем в гонках. Не менее амбициозный Генри Форд решил положить конец его славе и, объединив вокруг себя самоуверенных и наглых конструкторов и инженеров, создал-таки автомобиль, способный побороться на равных с итальянцем. В самой престижной гонке в Ле-Мане эти двое сойдутся в ожесточенном поединке, но на чьей стороне будет победа – дерзости или опыта, Форда или Феррари?

«Хороший лжец»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

«Верность»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того, чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

«Мидуэй»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

«Ангелы Чарли»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана



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