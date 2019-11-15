Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Маугли»

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»



Мастер-классы по лепке

Мастер-класс в студии «МартАрт»

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop



Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»

Для любителей кино

«Ford против Ferrari»

«Хороший лжец»

«Верность»

«Мидуэй»



«Ангелы Чарли»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 16 ноября, пройдёт показ спектакля «Маугли». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-класс по лепке пройдут 16 и 17 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Чёрный кот приносит несчастье - этот предрассудок веками существует во многих странах. Вспомните песенку из далеких шестидесятых: «Говорят не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт». Чёрным котам в средние века приписывали общение с тёмными силами, пособничество ведьмам и колдунам. Изменились времена, но не отношения к животным, которым не повезло с окраской.Художественная студия «МартАрт» приглашают на мастер-класс, каждый участник которого может выразить свою солидарность с чёрными котами и кошечками, вылепив их изображение из глины. Мастер-класс состоится 17 ноября в 14:30. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 16 ноября пройдёт бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут зажигательные шоу-программы с участием весёлых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвёртом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Несмотря на все старания конкурентов, Энцо Феррари всегда выходил победителем в гонках. Не менее амбициозный Генри Форд решил положить конец его славе и, объединив вокруг себя самоуверенных и наглых конструкторов и инженеров, создал-таки автомобиль, способный побороться на равных с итальянцем. В самой престижной гонке в Ле-Мане эти двое сойдутся в ожесточенном поединке, но на чьей стороне будет победа – дерзости или опыта, Форда или Феррари?Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того, чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.