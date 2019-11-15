В Мангистауском областном перинатальном центре родила гражданка Нигерии

Гражданка Нигерии с новорождённым малышом

В Центре материнства и детства отмечают, что это далеко не первый случай, когда принимаются роды у иностранок. Были случаи принятия родов у гражданок Турции, Ирана, Китая и других стран.



По словам директора Мангистауского областного перинатального центра Жамал Жаманбаевой, центр работает на международном уровне, и иностранные пациенты остались довольны медицинским обслуживанием.



- Роды ведутся на уровне международных больничных организаций. Специалисты нашего центра на регулярной основе проходят обучения в зарубежных странах. Соответственно, могут общаться с иностранными пациентами, - говорит Жамал Жаманбаева.