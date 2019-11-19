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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 925

Родители воспитанников футбольного клуба возмутились проведением детского турнира в Актау

Родители одной из команд-участников турнира «LLF Junior-2019» недовольны проведением соревнований. Они заявляют, что организаторы в сговоре с главным судьёй и превышают полномочия, пытаясь сделать фаворитом футбольный клуб «Батыр».

Фото с матчей
По словам матери одного из игроков команды «Ак-Бокен» Райгуль Дербисовой, 26 октября Мангистауская областная федерация футбола (МОФФ) объявила о первенстве области по футболу среди детей частных школ 2007-2010 годов рождения «LLF Junior-2019».

Представители команды «Ак-Бокен» подали заявку на участие в этом турнире.

Игроков «Ак-Бокен» распределили в группе «D». Юные футболисты обыграли сначала команду «Кызыл-Тобе» со счётом 3:1. Следом сыграли с жанаозенцами - 1:1. Третья игра с футболистами «Батыр» также прошла вничью. По очкам игроки «Ак-Бокен» прошли в следующий тур.

В течение часа после игры, как сказала Райгуль Дербисова, от ФК «Батыр» в адрес «Ак-Бокен» поступил протест. Они указали, что в составе клуба «Ак-Бокен» имеются игроки футбольного центра «Каспий», и просили признать встречу недействительной.

- В Положении о проведении данного турнира прописано, что команды не должны привлекать игроков из футбольного центра «Каспий». Нашего представителя, который должен был присутствовать на собрании среди участников турнира, президент МОФФ Марат Такенов в этот день направил на свою тренировку, не предоставив возможности ознакомиться с положением, - возмутилась Райгуль Дербисова.


Согласно поданному протесту, как отметила мама одного из игроков «Ак-Бокен», была проведена проверка. После официального запроса установлено, что не только в команде «Ак-Бокен», но и в «Батыр» были игроки из футбольного центра «Каспий».

По словам родителей юных футболистов, с положением представители «Ак-Бокен» ознакомились лишь на собрании в отделе физкультуры и спорта городского акимата при контрольно-дисциплинарном комитете.

- В итоге МОФФ в лице Марата Такенова предложила провести реванш уже без участия в командах «Ак-Бокен» и «Батыр» игроков из футбольного центра «Каспий». В Законе о футболе такого не предусматривается. Мы считаем, что нужно убрать две команды, нарушившие положение, либо аннулировать игру. В ассоциации Казахстанской Федерации футбола мне сообщили, что реванш в таком случае не положен. Мы сомневаемся, что представитель «Батыр» Руслан Бесенгалиев имеет полномочия подписывать протест, поскольку он является помощником тренера, и у него нет соответствующего образования. Только представители команд, имеющие соответствующее образование, могут подать протесты на игру. А в футбольном клубе «Батыр» официальным тренером является Аскар Келджанов, - заявил тренер футбольного клуба «Ак-Бокен» Алмас Кызылтаев.


Утром 9 ноября, по словам тренера, была запланирована встреча команд «Ак-Бокен» и «Бейнеу». Но вместо сельчан с «Ак-Бокен» на поле вышли футболисты «Батыра».

- На официальной странице Instagram МОФФ никакой информации по этому поводу не было. Когда мы спросили у своего тренера в чём дело, он нам ответил, что 8 ноября в офисе МОФФ в 22:30 его заставили дать согласие на реванш, - пояснила Райгуль Дербисова.


Футболисты «Ак-Бокен» вынуждены были играть с командой «Батыр».

До начала игры с обеих представителей футбольных клубов была взята расписка, что претензий к игре не имеется. Матч в итоге стартовал.

- Игра велась непорядочно. Главный судья Эльданиз Гейдаров закрывал глаза на грубейшие нарушения игроков «Батыр», пока не начали возмущаться родители. Более того, главный судья специально становился перед игроками «Ак-Бокен» и загораживал им дорогу, затрудняя игру. Увидев весь этот цирк, мы начали возмущаться, и родители со вторым тренером нашей команды подписали протест, - сказала Райгуль Дербисова.


Согласно действующему положению, как отметил Алмас Кызылтаев, протест должен был рассматриваться в течение пяти рабочих дней. Однако Марат Такенов и Эльданиз Гейдаров полностью проигнорировали его и допустили продолжение турнира, где дальше была запланирована игра между командами «Батыр» и «Бейнеу».

- Они незаконно, тайно от всех участников турнира, вечером без света допустили играть детей из команд «Батыр» и «Бейнеу», тем самым превышая свои полномочия и нарушая закон о футболе. Положение, где конкретно прописано, что перед началом каждого определённого этапа главный судья чемпионата обязан проверить готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матчей и добиваться незамедлительного устранения выявленных нарушений. Однако, они заставили играть детей при выключенном свете, что нарушает права всех участников турнира, - возмутился Алмас Кызылтаев.


Также, как сказала Райгуль Дербисова, МОФФ нарушила ещё один пункт положения, допустив в команду «Батыр» на матч с «Бейнеу» двух игроков из футбольного центра «Каспий». О том, что в команде «Батыр» играют каспийские футболисты, тренер «Бейнеу» не знал. Хотя интересовался об этом до матча у главного судьи Эльданиза Гейдарова. Родители подозревают, что главный судья и организаторы заинтересованы в победе футбольного клуба «Батыр».

- Так как мы знаем этих детей в лицо, мы требовали снять их с игры. Несколько наших родителей выбежали на поле, и только после этого ребят убрали. Всё это зафиксировано на камеру мобильного телефона. Считаем, что нарушения очевидны. Организатор турнира Марат Такенов и главный судья Эльданиз Гейдаров превышают свои полномочия и не дают честной игры для выявления перспективных игроков. Мы не знаем, какие они преследуют цели. Получается, их действия противоречат положению, которое является главным документом в турнире, - заявила Райгуль Дербисова.


По факту произошедшего на поле инцидента команду «Ак-Бокен» временно отстранили от игр.

- 10 ноября Эльданиз Гейдаров вызвал команды «Бейнеу» и «Батыр» на игру, которая прошла на поле футбольного клуба «Намыс». Здесь также МОФФ нарушает пункт положения, где чётко указано место проведения чемпионата, а именно, на стадионе «LLF Junior-2019» в 26 микрорайоне. Сами ссылаются на закон, но сами его же и нарушают. Мы, как родители игроков начинающего футбольного клуба, очень переживаем за наших детей, - с негодованием сказала Райгуль Дербисова.


Родители футбольного клуба «Ак-Бокен» просят рассмотреть вопрос о добросовестности проведения турнира и принять дисциплинарное взыскание с Марата Такенова и главного судьи Эльданиза Гейдарова в связи с лоббированием интересов команды «Батыр» с нарушением правил МОФФ.

Президент МОФФ Марат Такенов высказал свою точку зрения на этот счет.

По его словам, все началось после игры команд «Акбокен» и «Батыр», завершившейся со счетом 1:1. Спустя 10 минут после окончания матча представители команды «Батыр» написали протест, указав, что в составе «Акбокен» присутствуют игроки из футбольного центра «Каспий». Исходя из положения турнира, они нарушили его. «Акбокеновцы», в свою очередь, в устной форме заявили о наличии игроков из футбольного центра «Каспий» в команде «Батыр».

- Мы направили письменный запрос в футбольный клуб «Каспий», где подтвердилось наличие игроков из центра в обеих командах. Согласно дисциплинарному регламенту, обе команды должны покинуть турнир, но родители детей начали возмущаться. Мы решили пойти на уступки, исключив только игроков из футбольного центра «Каспий», - рассказал президент МОФФ.


Реванш закончился со счетом 2:0 в пользу «Батыра». Они прошли в четвертьфинал.

С этого момента, как сказал Марат Такенов, родители игроков из команды «Акбокен» всяческими способами пытались помешать играм команды «Батыр» - выбегали в центр поля. Было принято решение прекратить и перенести турнир. После игры родители из команды «Акбокен» написали протест на главного судью матча.

- В регламенте указано, что на действия судьи протесты не принимаются. Мы также не наблюдали никаких неправомерных действий с его стороны. В итоге мы решили снять обе команды, из-за которых и начался этот «сыр-бор», - отметил президент МОФФ.


По данному инциденту МОФФ направила официальное письмо в ассоциацию Казахстанской Федерации футбола, но ответа пока не поступало.



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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:38
прям детектив расписали lol
на самом деле стремно когда детский турнир прверащается в балаган изза амбиций тренеров и родителей. это в конце концов отражается на пацанах.

кстати что за аббревиатура LLF Junior-2019?
и что за турнир между частными школами?
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:48
да обе команды убрать с турнира, делов то!
 
 

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