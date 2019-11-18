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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 704

В Мангистау на учете у врачей состоят около 10 тысяч больных сахарным диабетом

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 9 668 жителей, состоящих на диспансерном учете по сахарному диабету. Количество больных, по сравнению с данными прошлого года, возросло на 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда медицинского страхования.

_фото с сайта zakon.kz
По словам Айгуль Даден, руководителя отдела мангистауского Филиала фонда медицинского страхования, в аналогичном периоде 2018 года на учете у эндокринологов состояло 7 116 больных сахарным диабетом.

- По данным областного филиала Республиканского центра электронного здравоохранения, за 10 месяцев текущего года на учете состояло 9 668 больных – это больше на 2 552 человека по сравнению с 2018 годом. В прошлом году количество больных, состоящих на учете, за первые 10 месяцев составляло 7 116 человек. По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество диабетиков в мире возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году, - рассказала руководитель отдела Мангистауского филиала «Фонд социального медицинского страхования».

В Казахстане лечение сахарного диабета бесплатное. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи диабетикам должны предоставляться 48 видов лекарств и медицинских изделий, в том числе шприцы, тест-полоски, глюкометры, инсулиновые помпы и 22 вида инсулина.



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Комментарии ( 16777215 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 15:56
Комментарии ( 16777215 )

Лада что происходит с сайтом? Какие 16 миллионов коментариев? lol

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 9 668 жителей, состоящих на диспансерном учете по сахарному диабету.

Что то цифра какая то маленькая, у меня каждый третий знакомый с сахарным диабетом. Или учтены только те у кого диабет 1 типа? Те кому бесплатно дают инсулин?
 
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gurev57 (Посетители) Сегодня, 15:14
Ingul извини. хотел поставить плюс.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:41
какие у диабетиков льготы.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:40
Кое что дают.Но,не всегда.Хорошо бы если редакция опросила горздрав

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
-1
  • gurev57
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:57
Видимо поэтому в поликлинике 7-го мкр. только один эндокринолог.
Талон к нему можно получить, если придешь в регистратуру месяцем раньше.
И эта проблема не решается годами.
Спасибо за "заботу".
 
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