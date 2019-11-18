В Мангистау на учете у врачей состоят около 10 тысяч больных сахарным диабетом

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По словам Айгуль Даден, руководителя отдела мангистауского Филиала фонда медицинского страхования, в аналогичном периоде 2018 года на учете у эндокринологов состояло 7 116 больных сахарным диабетом.



- По данным областного филиала Республиканского центра электронного здравоохранения, за 10 месяцев текущего года на учете состояло 9 668 больных – это больше на 2 552 человека по сравнению с 2018 годом. В прошлом году количество больных, состоящих на учете, за первые 10 месяцев составляло 7 116 человек. По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество диабетиков в мире возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году, - рассказала руководитель отдела Мангистауского филиала «Фонд социального медицинского страхования».



В Казахстане лечение сахарного диабета бесплатное. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи диабетикам должны предоставляться 48 видов лекарств и медицинских изделий, в том числе шприцы, тест-полоски, глюкометры, инсулиновые помпы и 22 вида инсулина.