Актауские пожарные приняли участие в челлендже

Сотрудники пожарной части одного из месторождений Мангистау приняли участие в челлендже #AccessToRescue.Челендж заключается в прохождении между ступенями штурмовой лестницы в полной экипировке и дыхательном аппарате. Расстояние между ступенями составляет примерно 350 мм.Упражнение направлено на гибкость и готовность к любым чрезвычайным ситуациям.Данный челендж поддержали также пожарные Павлодара, Караганды, не остались в стороне и спасатели России.