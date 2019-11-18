В Мангистауской области две аптеки оштрафованы за нарушения

Ергали Сыдыманов, директор департамента. Фото автора

ТОО «Зин-нур» оштрафовано на сумму 378 750 тенге (150 МРП), фармацевт аптеки ТОО «Айкун Фарма» была оштрафована на сумму 252 500 тенге (100 МРП). Факты нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки по жалобе жителей.



- Внеплановая проверка аптеки ТОО «Зин-нұр», расположенной в селе Кызылтөбе-2, была проведена по жалобе клиента. В ходе проверки подтвердился факт безлицензионной торговли лекарственными средствами и выявлены другие нарушения законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения. По жалобе жителя Актау была проведена внеплановая проверка аптеки ТОО «Айкун Фарма», расположенной в 27 микрорайоне, доме №27. Специалистами выявлен факт продажи лекарственных средств, не прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан. Просим население Мангистауской области при посещении аптек помнить о том, что, согласно Приказу Министра Здравоохранения РК «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий», в аптеке, в удобном для ознакомления месте, должна находиться копия лицензии и приложения к ней. Соответственно, если вы пришли в аптеку и не видите лицензии, а фармацевт не может её вам показать, значит данная аптека работает без лицензии, - прокомментировал Ергали Сыдыманов.



Со слов директора департамента, в последнее время участились жалобы от населения по поводу продажи лекарств в аптеках, не имеющих лицензии или не предоставлении фискальных чеков при покупке лекарственных средств.



- Люди, покупающие в подобных аптеках лекарственные средства, рискуют получить товар, не соответствующий стандартам качества и безопасности, в том числе лекарственные средства, хранившиеся с нарушениями условий хранения, а также не зарегистрированные в Республике Казахстан или фальсифицированные (поддельные) лекарственные средства, рискуя своим здоровьем и жизнью, - отметил Ергали Сыдыманов.



Кроме этого, как заметил руководитель службы, в каждой аптеке должен быть кассовый аппарат. В чеке указываются БИН, наименование и адрес аптеки. Эти данные должны соответствовать лицензии на фармацевтическую деятельность.



- Отсутствие фискального чека либо несоответствие данных чека и лицензии являются нарушениями законодательства РК. Нарушение порядка применения кассовых аппаратов влечет ответственность согласно статье 284 Кодекса Об административных правонарушениях Республики Казахстан, - подчеркнул Ергали Сыдыманов.



По информации главы ведомства, в аптеках Республики Казахстан разрешено продавать лекарственные средства, прошедшие в обязательном порядке государственную регистрацию.



- При этом лекарственное средство проверяется по параметрам безопасности и качества. Отличительными чертами таких средств является маркировка на казахском и русском языках, наличие регистрационного номера. Если при покупке обнаруживается, что текст на упаковке лекарственного средства не соответствует вышеуказанным требованиям, такое лекарственное средство продаётся в аптеке незаконно, и его использование представляет угрозу для вашего здоровья и даже жизни, - предупреждает Ергали Сыдыманов.



Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области просит население сообщать о выявленных нарушениях в аптеках по адресу: 3Б микрорайон, 46 здание (бывшая СЭС), либо по электронной почте: mang.dzpp@mz.gov.kz, а также по телефону: 8-(7292) 50-53-63.