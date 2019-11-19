В Актау студенты медицинского колледжа пожаловались на отсутствие отопления в классах

Студенты медицинского колледжа «Меридиан», расположенного в 13 микрораоне, возмутились тем, что им приходится сидеть на занятиях в теплой одежде из-за отсутствия отопления в классах.- Нам приходится сидеть на занятиях в теплой одежде, поскольку в помещении очень холодно. По всему городу уже везде есть отопление, но у нас в колледже холодно. Нам приходится в классах согреваться, включая сплит-системы, - говорят студенты колледжа.В актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что причина отсутствия отопления в учебном заведении заключается в поломке отопительной системы самого здания.- Здание находится в частных руках. Медицинский колледж «Меридиан» снимает в аренду данное помещение. Отсутствие отопления заключается в неполадке отопительной системы в самом здании. Руководство колледжа и арендатор не могут определиться, кто будет решать проблему и за чей счет. Как только будет проведен ремонт труб в здании, отопление появится в классах, - рассказали в городской администрации.