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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 355

В Актау студенты медицинского колледжа пожаловались на отсутствие отопления в классах

В редакцию Lada.kz обратились учащиеся медицинского колледжа «Меридиан» с жалобой на отсутствие тепла в кабинетах. По их словам, им приходится на занятиях сидеть в куртках. В акимате Актау рассказали о причинах отсутствия отопления в учебном заведении.

Кадр видео
Студенты медицинского колледжа «Меридиан», расположенного в 13 микрораоне, возмутились тем, что им приходится сидеть на занятиях в теплой одежде из-за отсутствия отопления в классах.

- Нам приходится сидеть на занятиях в теплой одежде, поскольку в помещении очень холодно. По всему городу уже везде есть отопление, но у нас в колледже холодно. Нам приходится в классах согреваться, включая сплит-системы, - говорят студенты колледжа.



В актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что причина отсутствия отопления в учебном заведении заключается в поломке отопительной системы самого здания.

- Здание находится в частных руках. Медицинский колледж «Меридиан» снимает в аренду данное помещение. Отсутствие отопления заключается в неполадке отопительной системы в самом здании. Руководство колледжа и арендатор не могут определиться, кто будет решать проблему и за чей счет. Как только будет проведен ремонт труб в здании, отопление появится в классах, - рассказали в городской администрации.




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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:48
Ну,теперь ясно, почему они ходят "отмороженными" на практике в 26 мкр. lol
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:45
пусть привыкают, ведь не знаешь куда тебя работа забросит, надо быть готовым к экстремальным условиям! )))
 
 

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