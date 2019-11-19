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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 849

В Мангистау за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 40 новых случаев ВИЧ-инфекции

В начале года специалисты Мангистауского областного центра борьбы с ВИЧ/СПИД обследовали более 85 тысяч человек. Из них у 40 подтвердилась ВИЧ-инфекция. Об этом проинформировала Ольга Таласбаева, исполняющая обязанности заведующей лабораторным отделом центра.

Здание центра. Фото автора
Из обследованных на ВИЧ-инфекцию 85 064 человек, 33 806 состоят на учете в поликлиниках (положительных результатов нет), в родовспомогательных организациях обследовано 968 женщин (один положительный результат), среди 1155 женщин, направленных на прерывание беременности, выдан один положительный результат.

Как отметила Ольга Таласбаева, знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни заболевания.

- При наличии ВИЧ-инфекции некоторые болезни, к примеру, сифилис, должны лечиться по-другому. При наличии ВИЧ очень важно следить за иммунным статусом и другими показателями, это позволит специалистам вовремя назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИД. Для некоторых людей знание о своем ВИЧ-статусе, пусть даже положительном, может быть менее страшным, чем постоянное беспокойство и навязчивые мысли о возможном заражении. В любом случае сдача анализа позволяет положить конец мучительной неопределенности, и принимать решения о своей дальнейшей жизни на основе знаний о состоянии своего здоровья, - говорит врач.

Ольга Таласбаева напомнила, что помимо добровольного обследования существует анонимное и обязательное обследование на наличие ВИЧ-инфекции.

- Учитывая существующие предрассудки в отношении ВИЧ, многим людям комфортнее, если они делают тест анонимно. Для таких людей есть специально разработанный алгоритм тестирования. При анонимном обследовании человеку присваивается уникальный идентификационный код. Обследование проводится с использованием экспресс-теста. По результатам экспресс-теста проводится послетестовое консультирование с устным информированием о результате тестирования. Заключение о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции по результатам экспресс-теста не выдается, - прокомментировала специалист.

Обследованию по клиническим и эпидемиологическим показаниям подлежат доноры и реципиенты; половые партнеры ВИЧ-инфицированных и больных СПИД; уязвимые группы населения; осужденные; медицинский персонал; лица, призываемые на воинскую службу; пациенты, направляемые на оперативные вмешательства; беременные.

- Хотелось бы обратить особое внимание на диагностику ВИЧ-инфекции у беременных. Она является для них обязательной и проводится при постановке на учет и на сроке 28-30 недель, т. е. осуществляется двукратное обследование. Тем самым предотвращается передача ВИЧ ребенку во время беременности. Обследованию подлежат также беременные, поступившие в родовспомогательные учреждения без результатов двукратного обследования или обследованные однократно. Без наличия результата исследования на ВИЧ женщине не дадут разрешение на прикладывание ребенка к груди, - предостерегает Ольга Таласбаева.

Мангистауский центр СПИД находится по адресу: Актау, 3 мкр., 170 здание.
Е-mail: spid_aktau@mail.ru
Телефон: +7 (7292) 50-73-62



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Комментарии ( 3 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:10
Цитата: бася
Ааа!, что , все думали что сюда съезжаются сливки общества и цвет нации??
и это только начало...

ДА!...Это страшнее чем клопы и блохи!.. prey ..Спутники их жизни..

Цитата: manwyk
Какой кошмар,

Толи ЕЩЁ!, будет.

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 20:07
Только одно непонятно, почему при всевозможных тестах не выделяют сам вирус.
 
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  • Жанар
 бася (Посетители) Сегодня, 17:17
а что , все думали что сюда съезжаются сливки общества и цвет нации??
и это только начало...
 
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  • Ну Ну
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:18
Какой кошмар,всем срочно жениться и сохранять верность.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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