В Мангистау за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 40 новых случаев ВИЧ-инфекции

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Из обследованных на ВИЧ-инфекцию 85 064 человек, 33 806 состоят на учете в поликлиниках (положительных результатов нет), в родовспомогательных организациях обследовано 968 женщин (один положительный результат), среди 1155 женщин, направленных на прерывание беременности, выдан один положительный результат.



Как отметила Ольга Таласбаева, знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни заболевания.



- При наличии ВИЧ-инфекции некоторые болезни, к примеру, сифилис, должны лечиться по-другому. При наличии ВИЧ очень важно следить за иммунным статусом и другими показателями, это позволит специалистам вовремя назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИД. Для некоторых людей знание о своем ВИЧ-статусе, пусть даже положительном, может быть менее страшным, чем постоянное беспокойство и навязчивые мысли о возможном заражении. В любом случае сдача анализа позволяет положить конец мучительной неопределенности, и принимать решения о своей дальнейшей жизни на основе знаний о состоянии своего здоровья, - говорит врач.



Ольга Таласбаева напомнила, что помимо добровольного обследования существует анонимное и обязательное обследование на наличие ВИЧ-инфекции.



- Учитывая существующие предрассудки в отношении ВИЧ, многим людям комфортнее, если они делают тест анонимно. Для таких людей есть специально разработанный алгоритм тестирования. При анонимном обследовании человеку присваивается уникальный идентификационный код. Обследование проводится с использованием экспресс-теста. По результатам экспресс-теста проводится послетестовое консультирование с устным информированием о результате тестирования. Заключение о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции по результатам экспресс-теста не выдается, - прокомментировала специалист.



Обследованию по клиническим и эпидемиологическим показаниям подлежат доноры и реципиенты; половые партнеры ВИЧ-инфицированных и больных СПИД; уязвимые группы населения; осужденные; медицинский персонал; лица, призываемые на воинскую службу; пациенты, направляемые на оперативные вмешательства; беременные.



- Хотелось бы обратить особое внимание на диагностику ВИЧ-инфекции у беременных. Она является для них обязательной и проводится при постановке на учет и на сроке 28-30 недель, т. е. осуществляется двукратное обследование. Тем самым предотвращается передача ВИЧ ребенку во время беременности. Обследованию подлежат также беременные, поступившие в родовспомогательные учреждения без результатов двукратного обследования или обследованные однократно. Без наличия результата исследования на ВИЧ женщине не дадут разрешение на прикладывание ребенка к груди, - предостерегает Ольга Таласбаева.



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