Старший внук Первого Президента Казахстана Нурали Алиев выложил в социальных сетях видео из Актау

Нурали Алиев прибыл в Актау в составе делегации из Нур-Султана.Сегодня, 19 ноября, на своей страничке в Instagram Нурали Алиев выложил видео из Актау.Известно, что в составе рабочей группы из Нур-Султана в Актау также прибыл Премьер-министр страны Аскар Мамин. В ходе визита делегации были запланированы следующие мероприятия: закладка капсулы строительства завода по производству метанола «WestGasOil», ознакомление с ходом строительства гостинично-туристского комплекса «Aktau resort hotel», церемония запуска начала строительства волоконно-оптических линий связи по маршруту Казахстан-Азербайджан.