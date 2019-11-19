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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 5595

Старший внук Первого Президента Казахстана Нурали Алиев выложил в социальных сетях видео из Актау

Нурали Алиев, казахстанский бизнесмен, экономист, а также старший внук Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибыл с рабочей поездкой в Актау. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, снятое на берегу Каспийского моря.

Фото rus.azattyq.org
Нурали Алиев прибыл в Актау в составе делегации из Нур-Султана.

Сегодня, 19 ноября, на своей страничке в Instagram Нурали Алиев выложил видео из Актау.



Известно, что в составе рабочей группы из Нур-Султана в Актау также прибыл Премьер-министр страны Аскар Мамин. В ходе визита делегации были запланированы следующие мероприятия: закладка капсулы строительства завода по производству метанола «WestGasOil», ознакомление с ходом строительства гостинично-туристского комплекса «Aktau resort hotel», церемония запуска начала строительства волоконно-оптических линий связи по маршруту Казахстан-Азербайджан.

Старший внук Первого Президента Казахстана Нурали Алиев выложил в социальных сетях видео из Актау


Фото Айман Нұрмағанбет



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Комментарии ( 7 )

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 Мужик (Посетители) Сегодня, 19:27
"также прибыл Премьер-министр страны"
То есть вообще не стесняются, Внук фигура по важнее....
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:40
Цитата: Businessman
А кто учредитель компании "WestGasOil"? Чтобы понимать, есть ли какое-то будущее у этого проекта.

Как ранее сообщал региональный директор Westgasoil Юрий Тултаев, в проекте будут участвовать также европейские инвесторы и предприниматели из Азии и США. Казахстанских инвестиций в этом проекте нет.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Businessman (Посетители) Сегодня, 17:36
А кто учредитель компании "WestGasOil"? Чтобы понимать, есть ли какое-то будущее у этого проекта. А то презентации проектов завода-планшетника, "Актау-сити" и многих других прошли в свое время с большой помпой, результата не видно.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:22
Транстелеком его компания, так что логично что он тут на старте такого проекта.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:08
ВСЮ ЖИЗНЬ ЕГО ЖДАЛ.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:08
Pinochet,
Не в этой жизни...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • tolk
  • Краснов
  • Ян
  • Жанар
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:28
Нурали Алиев, казахстанский бизнесмен, экономист, а также старший внук Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

отличная новость!
может и всплывут $200 лямов, которые пропали со счетов проекта LRT, которые он курировал lol
 
 

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