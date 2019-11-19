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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 3326

Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау

Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в Актау. В рамках поездки глава Правительства посетил крупные промышленные предприятия и принял участие в церемониях начала строительства новых объектов. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан.

Фото primeminister.kz
Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства «TransCaspian Fiber Optic» (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря.

Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау


Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау


По данным официального ресурса, проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.

Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 километров осуществят АО «Транстелеком», «KazTransCom» и азербайджанский оператор связи «AzerTelecom». ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

- Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном, - сказал Аскар Мамин.

Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау


Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект «TransCaspian Fiber Optic» позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.

Аскар Мамин и Али Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.

Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау


В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания «WestGasOil», объем инвестиций – 1,8 миллиарда долларов США. Мощность завода – 300 тысяч тонн метанола и 600 тысяч тонн олефинов в год. На период строительства будет создано четыре тысячи рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал предприятия составит 650 человек.

Глава Правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel», а также работой предприятий «КазАзот», «Mangystau Oil Refining» и хлебобулочного завода «Maga-Bread».

Аскар Мамин также посетил культурный центр имени А. Кекилбаева, где осмотрел музей и мемориал народного писателя Казахстана.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:30

Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 километров осуществят АО «Транстелеком»..

ЭТОТ!, утопический проект, УЖЕ!, освещали лет десять назад..
НО!, воз и ныне ТАМ!..Остался.

Цитата: ОбывателЪ
Привыкайте..

.. smeh ..К новому скоростному интернету.. privet
Через Азербайджан выход на ВСЕХ!, басмачей мира.. ..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
-1
  • Alik83
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:15
В Мангистау оказывается НПЗ работает и ГПЗ собираются строить. А вы жалуетесь на запашок, скоро как в Атырау нефтеваркой вонять будет. Привыкайте. Зато рабочие места.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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