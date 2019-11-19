Что делал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Актау

Фото primeminister.kz
Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства «TransCaspian Fiber Optic» (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря.
По данным официального ресурса, проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.
Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 километров осуществят АО «Транстелеком», «KazTransCom» и азербайджанский оператор связи «AzerTelecom». ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.
- Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном, - сказал Аскар Мамин.
Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект «TransCaspian Fiber Optic» позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.
Аскар Мамин и Али Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания «WestGasOil», объем инвестиций – 1,8 миллиарда долларов США. Мощность завода – 300 тысяч тонн метанола и 600 тысяч тонн олефинов в год. На период строительства будет создано четыре тысячи рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал предприятия составит 650 человек.
Глава Правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel», а также работой предприятий «КазАзот», «Mangystau Oil Refining» и хлебобулочного завода «Maga-Bread».
Аскар Мамин также посетил культурный центр имени А. Кекилбаева, где осмотрел музей и мемориал народного писателя Казахстана.
По данным официального ресурса, проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.
Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 километров осуществят АО «Транстелеком», «KazTransCom» и азербайджанский оператор связи «AzerTelecom». ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.
- Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – Президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном, - сказал Аскар Мамин.
Глава Правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект «TransCaspian Fiber Optic» позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.
Аскар Мамин и Али Асадов обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по производству метанола и олефинов. Проект реализует сингапурская компания «WestGasOil», объем инвестиций – 1,8 миллиарда долларов США. Мощность завода – 300 тысяч тонн метанола и 600 тысяч тонн олефинов в год. На период строительства будет создано четыре тысячи рабочих мест, после ввода в эксплуатацию в 2023 году персонал предприятия составит 650 человек.
Глава Правительства ознакомился с ходом строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel», а также работой предприятий «КазАзот», «Mangystau Oil Refining» и хлебобулочного завода «Maga-Bread».
Аскар Мамин также посетил культурный центр имени А. Кекилбаева, где осмотрел музей и мемориал народного писателя Казахстана.