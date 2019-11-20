Жителей Мангистау примет руководство полиции

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Прием граждан руководство департамента полиции Мангистау будет осуществлять 21 ноября с 10:00 до 18:00.



- В связи с проведением общереспубликанского мероприятия - Единого (национального) дня приёма граждан 21 ноября 2019 года руководством департамента полиции Мангистауской области осуществляется приём граждан. Запись на приём ведется по номерам телефонов: 47-50-11, 47-51-33, 47-51-42, а также по номеру WhatsApp: +77751716819. Запись завершается в 17:00 20 ноября 2019 года, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.



Прием пройдет по адресу: г.Актау, 34 микрорайон, здание Ассамблеи народа Казахстана