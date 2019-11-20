Прокуроры Мангистау примут жителей региона

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Встречи будут проходить с 10:00 во всех крупных населенных пунктах Мангистауской области.



Список мест проведения встреч:

Прокуратура Мангистауской области: г.Актау, 29 микрорайон, дом №24 (здание центра правоохранительных услуг прокуратуры области). Предварительная запись на прием ведется в здании центра правоохранительных услуг прокуратуры области или по телефонам: 30-30-29, 60-51-97.



Прокуратура Актау: 24 микрорайон, здание №2 (здание прокуратуры Актау). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Актау или по телефонам: 44-02-78, 44-02-76



Прокуратура Жанаозена: Жанаозен, микрорайон «Шанырак», улица Строительная, здание № 15 (здание прокуратуры Жанаозена). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Жанаозена или по телефону: 8 (72934) 72-1-90.



Прокуратура Мунайлинского района: Мунайлинский район, село Мангистау, здание № 97 (здание прокуратуры Мунайлинского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Мунайлинского района или по телефону 8 (7292) 46-65-46.



Прокуратура Бейнеуского района: Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Майлина Б., здание № 6 «А» (здание прокуратуры Бейнеуского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Бейнеуского района или по телефону: 8 (72932) 2-17-72.



Прокуратура Каракиянского района: Каракиянский район, село Курык, улица Суйеуова К., здание № 8 (здание прокуратуры Каракиянского района).

Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Каракиянского района или по телефонам: 8 (72937) 2-14-31, 8 (72937) 2-11-46.



Прокуратура Мангистауского района: Мангистауский район, село Шетпе, улица Центральная, здание № 1 (здание прокуратуры Мангистауского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Мангистауского района или по телефону: 8 (72931) 2-15-15.



Прокуратура Тупкараганского района: Тупкараганский район, Форт-Шевченко, улица Онгалбайулы Н., здание № 1 (здание прокуратуры Тупкараганского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Тупкараганского района или по телефону 8 (72938) 2-22-55.