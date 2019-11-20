«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Ноября
+6...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 387.16 KZT
  • €1 = 428.47 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 4

Прокуроры Мангистау примут жителей региона

В рамках общереспубликанского мероприятия – Единого (Национального) дня приема граждан 21 ноября 2019 года руководство органов прокуратуры Мангистауской области будет проводить прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщили в надзорном органе.

Фото из сети Интернет
Встречи будут проходить с 10:00 во всех крупных населенных пунктах Мангистауской области.

Список мест проведения встреч:
Прокуратура Мангистауской области: г.Актау, 29 микрорайон, дом №24 (здание центра правоохранительных услуг прокуратуры области). Предварительная запись на прием ведется в здании центра правоохранительных услуг прокуратуры области или по телефонам: 30-30-29, 60-51-97.

Прокуратура Актау: 24 микрорайон, здание №2 (здание прокуратуры Актау). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Актау или по телефонам: 44-02-78, 44-02-76

Прокуратура Жанаозена: Жанаозен, микрорайон «Шанырак», улица Строительная, здание № 15 (здание прокуратуры Жанаозена). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Жанаозена или по телефону: 8 (72934) 72-1-90.

Прокуратура Мунайлинского района: Мунайлинский район, село Мангистау, здание № 97 (здание прокуратуры Мунайлинского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Мунайлинского района или по телефону 8 (7292) 46-65-46.

Прокуратура Бейнеуского района: Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Майлина Б., здание № 6 «А» (здание прокуратуры Бейнеуского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Бейнеуского района или по телефону: 8 (72932) 2-17-72.

Прокуратура Каракиянского района: Каракиянский район, село Курык, улица Суйеуова К., здание № 8 (здание прокуратуры Каракиянского района).
Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Каракиянского района или по телефонам: 8 (72937) 2-14-31, 8 (72937) 2-11-46.

Прокуратура Мангистауского района: Мангистауский район, село Шетпе, улица Центральная, здание № 1 (здание прокуратуры Мангистауского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Мангистауского района или по телефону: 8 (72931) 2-15-15.

Прокуратура Тупкараганского района: Тупкараганский район, Форт-Шевченко, улица Онгалбайулы Н., здание № 1 (здание прокуратуры Тупкараганского района). Предварительная запись на прием ведется в здании прокуратуры Тупкараганского района или по телефону 8 (72938) 2-22-55.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика