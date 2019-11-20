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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 2602

Пародию на нашумевшее видео с вооруженным жителем Нур-Султана сняли в Мангистау

Пародию на скандальный видеоролик из столицы сняли в Форт-Шевченко. Видео распространяется в социальных сетях.

Скрин видео
Житель Мангистау @sansyzbaev.nur снял пародию на столичного жителя на производстве. Молодой человек говорит: «Форт-Шевченко - наш, труба тоже наш. Это все - машина, «уазик», все наш, наш».



Напомним, в Нур-Султане молодые люди сняли видео на котором, демонстрируя оружие, говорят: «Астана наш». Позже в Сети появилось видео задержания «главного героя». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия).



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Комментарии ( 1 )

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  • vaterloo
  • GuF
  • arelav_74
 hapiness (Посетители) Сегодня, 13:50
Не только в Форт-Шевченко сняли пародию, сейчас челендж идет по Казахстану.
 
 

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