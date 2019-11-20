Пародию на нашумевшее видео с вооруженным жителем Нур-Султана сняли в Мангистау

Скрин видео
Житель Мангистау @sansyzbaev.nur снял пародию на столичного жителя на производстве. Молодой человек говорит: «Форт-Шевченко - наш, труба тоже наш. Это все - машина, «уазик», все наш, наш».
Напомним, в Нур-Султане молодые люди сняли видео на котором, демонстрируя оружие, говорят: «Астана наш». Позже в Сети появилось видео задержания «главного героя». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия).
Напомним, в Нур-Султане молодые люди сняли видео на котором, демонстрируя оружие, говорят: «Астана наш». Позже в Сети появилось видео задержания «главного героя». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия).