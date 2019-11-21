Казахстанский актер снял шуточный «тревел-блог» про Актау

Видео об Актау Данияр Алшинов cнял на побережье Каспия. В нем актер коротко перечисляет то, что увидел в городе у моря.«Пещера... Лавочка в пещере... Русалка... Камни... Лавочка не в пещере. Утки... Наскальная живопись...Лебеди...Поклонники...Толстый «Байтерек»... Что-то... Кризис экзистенции. Все тленно... Осетр... Осетр в полу... Тепло», - говорится в ролике актера.Данияр Алшинов снимался в таких фильмах, как: «Ничего личного», «Районы», «Всё из-за мужиков», «Келинка тоже человек», «Больше, чем кино» и других.