Ветерана Афганистана из Жанаозена представили к награде спустя 30 лет

Второй слева - Кошгельды Омеров. Фото с сайта inform.kz
Награждение прошло 20 ноября.
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, как передает Inform.kz, сообщил, что совместно с Министерством обороны и Администрацией Президента России была проделана большая работа для того, чтобы имена казахстанских воинов-интернационалистов были вписаны в общую историю.
- Сегодня знаковый день для нас и для ветеранов, которые доблестно исполняли свой интернациональный долг перед Родиной. Любая война в истории человечества - это большая трагедия, это безвозвратные потери. Вместе с тем надо понимать, что в каждой войне есть место героизму, отваге и подвигу. Сегодня - тот день, когда можно по праву сказать, что награда нашла своих героев, - сказал Имангали Тасмагамбетов.
В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1988 и 1989 годов, медалями «За отвагу» отмечены Каирболат Мухамеджаров и Жумахан Шонгарбаев, медалью «За боевые заслуги» - Алим Жуматаев, Александр Кашин, Берикбол Кулов, Талгат Сахов и житель Жанаозена Кошгельды Омеров.
Торжественную церемонию посетил Герой Советского Союза, первый президент Ингушетии, генерал-лейтенант Руслан Аушев, который лично вручил все награды. Кроме того, за многолетний труд во благо казахстанских ветеранов и инвалидов войны в Афганистане благодарственными письмами главы диппредставительства Казахстана награждены члены ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Айгуль Ермеков и Кожахмет Прмашов.
Как рассказали в посольстве, сведения о награждении долгое время были засекречены Министерством обороны Российской Федерации, а после распада Союза и образования независимых государств передача этих данных стала невозможна. Поэтому многие из казахстанских воинов-интернационалистов не могли знать о том, что их подвиг был отмечен руководством былой державы еще 30 лет назад.
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, как передает Inform.kz, сообщил, что совместно с Министерством обороны и Администрацией Президента России была проделана большая работа для того, чтобы имена казахстанских воинов-интернационалистов были вписаны в общую историю.
- Сегодня знаковый день для нас и для ветеранов, которые доблестно исполняли свой интернациональный долг перед Родиной. Любая война в истории человечества - это большая трагедия, это безвозвратные потери. Вместе с тем надо понимать, что в каждой войне есть место героизму, отваге и подвигу. Сегодня - тот день, когда можно по праву сказать, что награда нашла своих героев, - сказал Имангали Тасмагамбетов.
В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1988 и 1989 годов, медалями «За отвагу» отмечены Каирболат Мухамеджаров и Жумахан Шонгарбаев, медалью «За боевые заслуги» - Алим Жуматаев, Александр Кашин, Берикбол Кулов, Талгат Сахов и житель Жанаозена Кошгельды Омеров.
Торжественную церемонию посетил Герой Советского Союза, первый президент Ингушетии, генерал-лейтенант Руслан Аушев, который лично вручил все награды. Кроме того, за многолетний труд во благо казахстанских ветеранов и инвалидов войны в Афганистане благодарственными письмами главы диппредставительства Казахстана награждены члены ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Айгуль Ермеков и Кожахмет Прмашов.
Как рассказали в посольстве, сведения о награждении долгое время были засекречены Министерством обороны Российской Федерации, а после распада Союза и образования независимых государств передача этих данных стала невозможна. Поэтому многие из казахстанских воинов-интернационалистов не могли знать о том, что их подвиг был отмечен руководством былой державы еще 30 лет назад.