Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау

- По данному заявлению незамедлительно выехали сотрудники ОДТИ УАП ДП области. На месте было проведено визуальное обследование. Было принято решение о направлении предписания в городской акимат об установке бордюров, то есть ограничить проезд автотранспорта на территорию детской площадки. Также направлено предписание о необходимости автостоянки, - отметили в ведомстве.

В рамках реализации задач главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» 21 ноября по всей стране прошло общереспубликанское мероприятие «Единый день приёма граждан».Единый (национальный) день приёма граждан – это общереспубликанское мероприятие, основная задача которого состоит в налаживании и укреплении прямого диалога с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.Мероприятие прошло в стенах областного полицейского ведомства. Граждане заранее записались на приём и со своими обращениями и встретились с начальником департамента – полковником полиции Канатом Таймерденовым.На приём записался гражданин Куликов.Его волновал вопрос движения автомобилей в 5 микрорайоне возле домов №18-23, напротив детского сада.