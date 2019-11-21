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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 844

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау

На приём к начальнику департамента полиции записался житель 5 микрорайона по вопросу движения автомобилей у домов №18-23. По данному факту принято решение об установке бордюров, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Машины паркуются на детской площадке в 5 микрорайоне
В рамках реализации задач главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» 21 ноября по всей стране прошло общереспубликанское мероприятие «Единый день приёма граждан».

Единый (национальный) день приёма граждан – это общереспубликанское мероприятие, основная задача которого состоит в налаживании и укреплении прямого диалога с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау


Мероприятие прошло в стенах областного полицейского ведомства. Граждане заранее записались на приём и со своими обращениями и встретились с начальником департамента – полковником полиции Канатом Таймерденовым.

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау


На приём записался гражданин Куликов.

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау


Его волновал вопрос движения автомобилей в 5 микрорайоне возле домов №18-23, напротив детского сада.

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау


- По данному заявлению незамедлительно выехали сотрудники ОДТИ УАП ДП области. На месте было проведено визуальное обследование. Было принято решение о направлении предписания в городской акимат об установке бордюров, то есть ограничить проезд автотранспорта на территорию детской площадки. Также направлено предписание о необходимости автостоянки, - отметили в ведомстве.


Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау

Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау


Фото автора и пресс-службы департамента полиции



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Комментарии ( 3 )

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  • Toryn
 MAXISS (Посетители) Сегодня, 17:26
тогда устанавливайте по всему городу! проблема только в 5-ом мкр?????
так и будет из-за нехватки парковочных мест в городе.
 
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  • tom2005
  • Pinochet
  • Космос
  • Toryn
  • ctrl
 Тина (Посетители) Сегодня, 17:13
А парковочные места данный гражданин не додумался попросить?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • motor
  • Red1
  • zhanino
  • tom2005
  • Космос
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:20
Там дороги узкие и так проехать не возможно, у Волны перерыли проезд все едут в объезд. Запарили уже фигню придумывать...

АХТУНГ!
 
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  • motor
  • zhanino
  • Red1
  • tom2005
  • Космос
  • Toryn
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:06
а дороги внутри микрорайона автор не попросил расширить? чтобы машины разъехаться могли? так хоть на бордюр наехать можно, а теперь встречайте:

По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.

И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".

Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"

Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.

Правда у нас это больше овец касается, но всё же... коллапс движения по утрам в 5м обеспечен.
 
 

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