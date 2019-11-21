Глава полиции Мангистау поручил установить бордюры в 5 микрорайоне Актау

Машины паркуются на детской площадке в 5 микрорайоне
В рамках реализации задач главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» 21 ноября по всей стране прошло общереспубликанское мероприятие «Единый день приёма граждан».
Единый (национальный) день приёма граждан – это общереспубликанское мероприятие, основная задача которого состоит в налаживании и укреплении прямого диалога с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.
Мероприятие прошло в стенах областного полицейского ведомства. Граждане заранее записались на приём и со своими обращениями и встретились с начальником департамента – полковником полиции Канатом Таймерденовым.
На приём записался гражданин Куликов.
Его волновал вопрос движения автомобилей в 5 микрорайоне возле домов №18-23, напротив детского сада.
Фото автора и пресс-службы департамента полиции
Единый (национальный) день приёма граждан – это общереспубликанское мероприятие, основная задача которого состоит в налаживании и укреплении прямого диалога с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.
Мероприятие прошло в стенах областного полицейского ведомства. Граждане заранее записались на приём и со своими обращениями и встретились с начальником департамента – полковником полиции Канатом Таймерденовым.
На приём записался гражданин Куликов.
Его волновал вопрос движения автомобилей в 5 микрорайоне возле домов №18-23, напротив детского сада.
- По данному заявлению незамедлительно выехали сотрудники ОДТИ УАП ДП области. На месте было проведено визуальное обследование. Было принято решение о направлении предписания в городской акимат об установке бордюров, то есть ограничить проезд автотранспорта на территорию детской площадки. Также направлено предписание о необходимости автостоянки, - отметили в ведомстве.
Фото автора и пресс-службы департамента полиции