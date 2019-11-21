Жители села Баскудук жалуются на перебои с газом

- Сегодня ночью у некоторых жильцов вообще отключился газ. За что мы платим? Давления нет, котлы забились. Чтобы разогреть чай, уходит 30 минут, - возмущается одна из сельских жительниц Айнура.

- На данный момент наши сотрудники проводят все необходимые мероприятия для устранения последствий данного инцидента. Выявлены критические участки, где проводятся необходимые работы. Данные участки относятся к старым сетям. На сетях, где проведены работы в рамках инвестиционной программы по модернизации сетей АО «КазТрансГаз Аймак», такие проблемы не наблюдаются. Те жители, у которых возникают проблемы со счётчиками или котлами, должны обращаться непосредственно в ту компанию, с кем они заключали договор на техническое обслуживание. АО «КазТрансГаз Аймак» на сегодняшний день принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа населению, - объяснил Ернур Ибраев.

Перебои с подачей газа, по словам жителей, начались 9 ноября.Как говорят местные жители, 21 ноября в очередной раз приехали газовики, но проблема пока не решена.Ернур Ибраев отметил, что проблемы в этом районе возникли с 9 ноября. В инженерных сетях обнаружили песок и грязь, которые разнесло по газотранспортной системе в связи с резким увеличением объёма потребления газа из-за похолодания.