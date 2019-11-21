«Слежка» в поезде Мангистау-Алматы: Пассажир снял на видео постельное белье с чипом

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видеоролик оказался далеко не единственным.
Пассажир одного из казахстанских поездов снял на видео аналогичные устройства в постельном белье.
В пресс-службе акционерного общества (АО) «Национальная компания «КазахстанТемирЖолы», как передаёт Tengrinews.kz, прокомментировали видеоролик с «чипами» в одеяле.
- На видео, которое распространяется в социальных сетях, снята RFID-технология (Radio Frequency Identification). Это электронная метка идентификации. Она позволяет считывать мобильными и стационарными устройствами данные мягкого съёмного инвентаря при приёме или передаче. Метка даёт возможность контролировать дату выдачи, дату ввода в эксплуатацию, срок плановой обработки, вести автоматизированный учёт движения инвентаря в пассажирских поездах, - сообщили в национальной компании.
В АО «НК «КТЖ» попросили казахстанцев не портить имущество компании.
Пассажир одного из казахстанских поездов снял на видео аналогичные устройства в постельном белье.
В пресс-службе акционерного общества (АО) «Национальная компания «КазахстанТемирЖолы», как передаёт Tengrinews.kz, прокомментировали видеоролик с «чипами» в одеяле.
- На видео, которое распространяется в социальных сетях, снята RFID-технология (Radio Frequency Identification). Это электронная метка идентификации. Она позволяет считывать мобильными и стационарными устройствами данные мягкого съёмного инвентаря при приёме или передаче. Метка даёт возможность контролировать дату выдачи, дату ввода в эксплуатацию, срок плановой обработки, вести автоматизированный учёт движения инвентаря в пассажирских поездах, - сообщили в национальной компании.
В АО «НК «КТЖ» попросили казахстанцев не портить имущество компании.