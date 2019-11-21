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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 2153

«Слежка» в поезде Мангистау-Алматы: Пассажир снял на видео постельное белье с чипом

В Сети опубликовали видео, снятое в вагоне рейса Мангистау-Алматы. На кадрах пассажир показывает внутреннее содержимое постельного белья. Автор ролика предположил, что внутри находилось прослушивающее устройство.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видеоролик оказался далеко не единственным.

Пассажир одного из казахстанских поездов снял на видео аналогичные устройства в постельном белье.

В пресс-службе акционерного общества (АО) «Национальная компания «КазахстанТемирЖолы», как передаёт Tengrinews.kz, прокомментировали видеоролик с «чипами» в одеяле.

- На видео, которое распространяется в социальных сетях, снята RFID-технология (Radio Frequency Identification). Это электронная метка идентификации. Она позволяет считывать мобильными и стационарными устройствами данные мягкого съёмного инвентаря при приёме или передаче. Метка даёт возможность контролировать дату выдачи, дату ввода в эксплуатацию, срок плановой обработки, вести автоматизированный учёт движения инвентаря в пассажирских поездах, - сообщили в национальной компании.

В АО «НК «КТЖ» попросили казахстанцев не портить имущество компании.





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Комментарии ( 6 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:23
Цитата: КореннойОралман
Дикари


Маршрут поезда Полуостров невезения-Алматы.
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 18:10
Дикари б****, имущество КТЖ восстанавливать будете ?
lol
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:02
Цитата: tom2005
Вот к чему приводит просмотр канала РенТв и ему подобных.

Лучше и не скажешь applause
 
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  • leo529
  • kolu411
  • Pinochet
 бася (Посетители) Сегодня, 17:17
да да,новый негласный указ dada
...отслеживают кто больше всех храпит и пердит, тем билеты будут продавать дороже..

smeh и в сортирах видеокамеры стоят-кто не смывает и гадит мимо -будут их там же и блокировать до конца поездки
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 17:11
Хорошо в торговых центрах ещё не начали потрошить одежду, там тоже вшиты чипы

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • нашевсе
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  • Seawolf
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:06
Большинство людей перестали пользоваться мозгом. Хотя, правильнее будет сказать, что и раньше не пользовались, просто благодаря всеобщей интернетизации это стало заметнее...
 
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 tom2005 (Посетители) Сегодня, 17:01
burumburum bazar stena
Вот к чему приводит просмотр канала РенТв и ему подобных.
Еще скажите что автор придерживается теории плоской земли )))

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

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