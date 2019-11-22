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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 641

Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы

На встрече с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым инвалиды-колясочники озвучили ряд проблем, которые на протяжении многих лет не решаются, а в некоторых случаях просто игнорируются. Об этом рассказал Руслан Гайбатов, председатель общества инвалидов-колясочников.

Фото со страницы Руслана Гайбатова
В рамках реализации концепции «Слышащего государства» 21 ноября инвалиды-колясочники Мангистау встретись с главой региона. На встрече обсуждали вопросы об отсутствии в регионе реабилитационного центра для людей с особыми потребностями, а также проблему с безбарьерным доступом во многие государственные учреждения.

Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы


Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы


- На встрече мы озвучили, что объекты социальной и транспортной инфраструктуры не доступны, новые объекты принимаются с нарушениями, и никто за это не несет ответственность. Учитывая, что отсутствие доступа не дает нам в полной мере реализовать социальные, экономические и культурные права, гарантированные нам Конституцией, нарушается целый ряд наших прав. Глава региона не смог дать нам внятного ответа и по поводу реабилитационного центра, - сообщил Руслан Гайбатов.

Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы


Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы


Руслан Гайбатов также отметил, что инвалиды-колясочники в этот же день побывали на приеме в Мангистауской областной прокуратуре.

- В прокуратуре мы озвучили о нарушении наших прав, в ответ нас заверили, что примут все надлежащие меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения, - отметил Руслан Гайбатов.

Напомним, что в 2018 году экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов заверял, что в Актау построят реабилитационный центр для людей с особыми потребностями.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:33
очень хочется, чтобы власть имущие, те кто отвечают за это, а именно руководитель ГАСКа что бывший товарищ Машырыков и тот что до него , что нынешний сели в эти кресла (не по состоянию здоровья конечно) и поднялись в любое помещение, которое оснащено так называемыми пандусами для колясок в этом городе. По тем самым пандусам, по которым не то, что с ограниченными возможностями, а даже обычный человек не сможет подняться. И спуститься соответственно. Ведь это именно те самые важные господа подписывают (подписывали) акт ввода в эксплуатацию любого здания и сооружения с нарушениями.
 
 

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