Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы

Фото со страницы Руслана Гайбатова
В рамках реализации концепции «Слышащего государства» 21 ноября инвалиды-колясочники Мангистау встретись с главой региона. На встрече обсуждали вопросы об отсутствии в регионе реабилитационного центра для людей с особыми потребностями, а также проблему с безбарьерным доступом во многие государственные учреждения.
- На встрече мы озвучили, что объекты социальной и транспортной инфраструктуры не доступны, новые объекты принимаются с нарушениями, и никто за это не несет ответственность. Учитывая, что отсутствие доступа не дает нам в полной мере реализовать социальные, экономические и культурные права, гарантированные нам Конституцией, нарушается целый ряд наших прав. Глава региона не смог дать нам внятного ответа и по поводу реабилитационного центра, - сообщил Руслан Гайбатов.
Руслан Гайбатов также отметил, что инвалиды-колясочники в этот же день побывали на приеме в Мангистауской областной прокуратуре.
- В прокуратуре мы озвучили о нарушении наших прав, в ответ нас заверили, что примут все надлежащие меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения, - отметил Руслан Гайбатов.
Напомним, что в 2018 году экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов заверял, что в Актау построят реабилитационный центр для людей с особыми потребностями.
- На встрече мы озвучили, что объекты социальной и транспортной инфраструктуры не доступны, новые объекты принимаются с нарушениями, и никто за это не несет ответственность. Учитывая, что отсутствие доступа не дает нам в полной мере реализовать социальные, экономические и культурные права, гарантированные нам Конституцией, нарушается целый ряд наших прав. Глава региона не смог дать нам внятного ответа и по поводу реабилитационного центра, - сообщил Руслан Гайбатов.
Руслан Гайбатов также отметил, что инвалиды-колясочники в этот же день побывали на приеме в Мангистауской областной прокуратуре.
- В прокуратуре мы озвучили о нарушении наших прав, в ответ нас заверили, что примут все надлежащие меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения, - отметил Руслан Гайбатов.
Напомним, что в 2018 году экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов заверял, что в Актау построят реабилитационный центр для людей с особыми потребностями.