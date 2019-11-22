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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Ключи от нового автотранспорта вручили медицинским и образовательным учреждениям Жанаозена

Три новых реанимобиля и три школьных автобуса передали в дар Мангистауской области в АО «Самрук-Қазына». Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата региона
Накануне состоялась торжественная передача автотранспорта образовательным и медицинским учреждениям. В церемонии передачи автотранспорта приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов и аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

Ключи от нового автотранспорта вручили медицинским и образовательным учреждениям Жанаозена


Комфортабельные автобусы получили три средние школы Жанаозена, в которых обучаются более 3 500 детей. Теперь ученики, проживающие в отдаленных районах города, смогут добираться на учебу на новых автобусах.

Ключи от нового автотранспорта вручили медицинским и образовательным учреждениям Жанаозена


Три реанимобиля, предназначенные для медицинских учреждений Жанаозена, оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи оборудованием. Сюда входят в том числе реанимационные и акушерские наборы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и другие приборы.

Ключи от нового автотранспорта вручили медицинским и образовательным учреждениям Жанаозена


Ключи от нового автотранспорта вручили медицинским и образовательным учреждениям Жанаозена


- АО «Самрук-Қазына» реализует ряд благотворительных проектов в целях повышения социального уровня населения, улучшения качества жизни жителей Мангистауского региона. Подаренные школьные автобусы, которые обеспечат безопасность школьников, и реанимобили для медицинских учреждений являются лишь малой частью проектов, реализуемых Фондом. Я искренне поздравляю учреждения, получившие новые автомобили. В свою очередь, от имени жителей региона выражаю огромную благодарность руководству АО «Самрук-Қазына» и Фонду «Samruk-Kazyna Trust», - сказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.



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