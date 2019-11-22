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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Ахметжан Есимов: Необходимо повышать коэффициент извлекаемости нефти на «старых» месторождениях Мангистау

Председатель Правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов посетил строительную площадку опреснительного завода на месторождении Каражанбас в Мангистауской области и провел совещание по развитию месторождений.

Фото департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
Ахметжан Есимов совместно с председателем правления АО «НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым принял участие в закладке опреснительного завода, предназначенного для обработки, утилизации и опреснения пластовой воды объемом 17 тысяч кубометров в сутки.

- Строительство завода имеет большое значение для месторождения. Ежедневно 17 тысяч кубометров воды покупается из водовода, который тянется из Астрахани через Атыраускую область в Мангистаускую. После строительства завода, который должен быть завершен к концу следующего года, необходимость потребления такого количества воды этим месторождением отпадает, и этот объем пойдет на другие цели в этих двух областях. Также завод позволит увеличить добычу нефти на 750 тысяч тонн и сократить затраты на электроэнергию, то есть получается экономически выгодным проектом, - отметил Ахметжан Есимов.

Ахметжан Есимов посетил вахтовый поселок при месторождении Каражанбас и ознакомился с условиями проживания работников. В Актау Есимов осмотрел научные объекты АО «НК «Казмунайгаз» и провел совещание по текущим задачам компании.

В ходе совещания участники обсудили вопросы по повышению коэффициента извлекаемости нефти из зрелых месторождений. В качестве примера было использовано месторождение Узень в Мангистауской области – оно эксплуатируется с 1960-х годов и в данный момент наблюдается его истощение. Ранее на месторождении добывалось 15 миллионов тонн нефти в год, в настоящее время менее шести миллионов тонн.

- Мы изучали и продолжаем изучать опыт Российской Федерации, где они точечно приняли особые условия и законы для некоторых месторождений, подобных нашему Узень, - подчеркнул Ахметжан Есимов.

Председатель фонда отметил, что в целях сохранения рабочих мест и структуры нефтедобычи нужно добиваться решений подобных тем, которые были приняты в России, а именно в выдаче налоговых преференций старым месторождениям для возможности инвестиций в развитие добычи.

Он заявил, что его инициатива уже была озвучена на совещании, прошедшем в Атырау с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева, и была им поддержана.

Кроме того, Ахметжан Есимов дал ряд поручений АО «НК «Казмунайгаз» в части изучения данного вопроса и запасам истощающихся месторождений.

Председатель Фонда также отметил необходимость продолжения сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями, такими как «Татнефть» и Baker Hughes для повышения производственной эффективности и внедрения новых технологий группой компаний АО «НК «КазМунайГаз».



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