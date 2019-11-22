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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 513

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 23 и 24 ноября.

Фото из архива
Экскурсии
Поездка в Жыгылган


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 23 ноября в Жыгылган. Это одно из загадочных геологических образований на Мангышлаке. Огромный провал размером 2,5 на 4 километра образовался в результате вымывания подземными водами глинисто-песчаной подушки, на которой покоилась гигантская известковая плита. Пласт толщиною 35 метров провалился на глубину 50 метров, выдавив подмоченную породу в море. На дне провала обнаружены несколько древних крепостных стен, следы загадочной доисторической трехпалой лошади и саблезубой кошки. А еще там можно увидеть озеро в виде сердца! Стоимость поездки - 5000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-классы по лепке пройдут 23 и 24 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop


Как провести ближайшие выходные в Актау


В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 23 ноября пройдет бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Казбат»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета - подвиг 17 воинов Внутренних войск МВД Республики Казахстан (ныне Национальной гвардии), погибших 7 апреля 1995 года на таджикско-афганской границе во время охраны внешних границ СНГ.

«Обратный отсчет»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

«Король Слон»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Стать Королем слонов — задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа — тоже король. Поэтому юному счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров… И всегда помнить наказ мудрого отца: «Чтобы быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить в себя». И даже этого мало, если у тебя нет верных друзей.

«Красавчики до нашей эры»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История о первобытном племени - «племени красавчиков». Они ни в чем не нуждаются, всё свободное время прячутся в тени от солнца, занимаются бесполезными делами и существуют за счет соседнего племени, которое днём и ночью работает - «племени рабочих».
В один прекрасный день соседнее «племя рабочих» исчезает, бросив своё место обитания навсегда. «Красавчики» начинают понимать, что халява закончилась, и перед ними стоит нелёгкий выбор: начать работать или отправиться на поиски убежавшего племени. Они выбирают второе.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана



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