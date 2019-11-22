Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Жыгылган

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы по лепке

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»



Для любителей кино

«Казбат»

«Обратный отсчет»

«Король Слон»

«Красавчики до нашей эры»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 23 ноября в Жыгылган. Это одно из загадочных геологических образований на Мангышлаке. Огромный провал размером 2,5 на 4 километра образовался в результате вымывания подземными водами глинисто-песчаной подушки, на которой покоилась гигантская известковая плита. Пласт толщиною 35 метров провалился на глубину 50 метров, выдавив подмоченную породу в море. На дне провала обнаружены несколько древних крепостных стен, следы загадочной доисторической трехпалой лошади и саблезубой кошки. А еще там можно увидеть озеро в виде сердца! Стоимость поездки - 5000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут 23 и 24 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 23 ноября пройдет бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета - подвиг 17 воинов Внутренних войск МВД Республики Казахстан (ныне Национальной гвардии), погибших 7 апреля 1995 года на таджикско-афганской границе во время охраны внешних границ СНГ.В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?Стать Королем слонов — задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа — тоже король. Поэтому юному счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров… И всегда помнить наказ мудрого отца: «Чтобы быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить в себя». И даже этого мало, если у тебя нет верных друзей.История о первобытном племени - «племени красавчиков». Они ни в чем не нуждаются, всё свободное время прячутся в тени от солнца, занимаются бесполезными делами и существуют за счет соседнего племени, которое днём и ночью работает - «племени рабочих».В один прекрасный день соседнее «племя рабочих» исчезает, бросив своё место обитания навсегда. «Красавчики» начинают понимать, что халява закончилась, и перед ними стоит нелёгкий выбор: начать работать или отправиться на поиски убежавшего племени. Они выбирают второе.