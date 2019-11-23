Энергопередающую организацию оштрафовали в Мангистау

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Специалисты ведомства провели проверку на основании поступившего обращения от управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.



Внеплановый визит в организацию ГКП «Бейнеуэнергосервис» состоялся 20 ноября.



В ходе внеплановой проверки департаментом было выявлено нарушение правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. По факту нарушения был составлен протокол о правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 301 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



Сумма штрафа составила 63 125 тенге.



Департаментом выдано предписание ГКП «Бейнеуэнергосервис» в целях профилактики правонарушений такого содержания.



Для справки:

Статья 301. Нарушение срока получения паспорта готовности

1. Нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимних условиях – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.