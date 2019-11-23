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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 3154

Энергопередающую организацию оштрафовали в Мангистау

Внеплановую проверку в отношении государственного коммунального предприятия (ГКП) «Бейнеуэнергосервис» провели сотрудники департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта euneughbours.eu
Специалисты ведомства провели проверку на основании поступившего обращения от управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Внеплановый визит в организацию ГКП «Бейнеуэнергосервис» состоялся 20 ноября.

В ходе внеплановой проверки департаментом было выявлено нарушение правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. По факту нарушения был составлен протокол о правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 301 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Сумма штрафа составила 63 125 тенге.

Департаментом выдано предписание ГКП «Бейнеуэнергосервис» в целях профилактики правонарушений такого содержания.

Для справки:
Статья 301. Нарушение срока получения паспорта готовности
1. Нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимних условиях – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 1 )

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 firebolt (Посетители) Сегодня, 14:19
Если я нарушу ПДД, при этом не нанеся вообще никому никакого ущерба (к примеру, не оформлю страховой полис), то почему сумма штрафа для меня будет схожей с той суммой штрафа, который выписали этой организации, ущерб от действий которой может измеряться в сотнях тысяч? stena
 
 

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