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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 836

Четыре случая подозрения на рак выявили онкологи Мангистау в ходе бесплатного осмотра

Специалисты Мангистауского областного онкологического диспансера выявили четыре случая онкопатологии во время Дня открытых дверей, организованного 23 ноября на базе Актауской городской поликлиники №1. Бесплатный осмотр прошли 83 жителя областного центра и близлежащих населенных пунктов.

Пришедшие на обследование жители. Фото автора
В ходе осмотра врачи провели 48 ультразвуковых исследований: два УЗИ почек, пять - щитовидной железы, 41 - молочных желез.

Проведено одно обследование головного мозга на магнитно-резонансном томографе. В связи с подозрением на онкопатологию у одного пациента взята кожа на биопсию. Подозрение на рак молочной железы выявлено у одной женщины, у двух жителей области - на рак гортани.

На сегодняшний день около 600 жителей области стали участниками Дней открытых дверей, организованных онкодиспансером этой осенью.



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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 12:58
Облздраву на заметку!!!
Сделайте пожалуйста онкобольным и тем кто на учете у эндокринолога анализы на паратгормоны и витамины Д бесплатными. В поликлинике "Сеним" убрали из договора с Invivo.
 
 

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