Четыре случая подозрения на рак выявили онкологи Мангистау в ходе бесплатного осмотра

Пришедшие на обследование жители. Фото автора

В ходе осмотра врачи провели 48 ультразвуковых исследований: два УЗИ почек, пять - щитовидной железы, 41 - молочных желез.



Проведено одно обследование головного мозга на магнитно-резонансном томографе. В связи с подозрением на онкопатологию у одного пациента взята кожа на биопсию. Подозрение на рак молочной железы выявлено у одной женщины, у двух жителей области - на рак гортани.



На сегодняшний день около 600 жителей области стали участниками Дней открытых дверей, организованных онкодиспансером этой осенью.