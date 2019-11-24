Аким Актау поручил разобраться с нестандартными бордюрами

Фото пресс-службы городского акимата
Рабочая группа во главе с городским акимом Галымжаном Ниязовым осмотрела состояние пешеходных переходов.
Некоторые пешеходные переходы вдоль дорог оказались не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
Многие не соответствуют стандартам.
Галымжан Ниязов поручил руководителям ответственных отделов принять меры по решению выявленных недостатков.
Некоторые пешеходные переходы вдоль дорог оказались не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
Многие не соответствуют стандартам.
Галымжан Ниязов поручил руководителям ответственных отделов принять меры по решению выявленных недостатков.