Аким Актау поручил разобраться с нестандартными бордюрами

Рабочая группа во главе с городским акимом Галымжаном Ниязовым осмотрела состояние пешеходных переходов.Некоторые пешеходные переходы вдоль дорог оказались не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.Многие не соответствуют стандартам.Галымжан Ниязов поручил руководителям ответственных отделов принять меры по решению выявленных недостатков.