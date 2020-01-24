Казахстанский морской университет в Актау в судебном порядке оспаривает решение о лишении их лицензии

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Как сообщает пресс-служба Министерство образования и науки РК (МОН РК), лицензия отозвана у Регионального социально-инновационного университета (Шымкент), Казахстанского морского университета (Актау) и Центрально-Азиатского университета (Алматы).
- Как показали проверки, данные учреждения допускали грубые нарушения законодательства в сфере образования. В Казахстанском морском университете практиковалось зачисление абитуриентов не по профилю и без результатов вступительных экзаменов. Также принимали в студенты людей, не набравших порогового балла ЕНТ, не имеющих сертификатов ЕНТ,- сообщает inbusiness.kz со ссылкой на МОН РК.
Как отмечает inbusiness.kz, красивое название Казахстанского морского университета в Актау не соответствует его профилю. Высшее учебное заведение специализируется только на обучении дошкольному образованию и литературе. Больше половины его студентов обучение совмещают с работой.
В декабре 2019 года Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК в отношении Казахстанского морского университета возбуждены три административных дела.
В Казахстанском морском университете в Актау, в свою очередь заверили, что уже оспаривают решение МОН РК в судебном порядке.
- Казахстанским морским университетом в специализированный межрайонный суд Нур-Султана подана жалоба на вышеуказанные административные дела. Одно административное дело прекращено 14 января, а два административных дела находятся на стадии рассмотрения в специализированном межрайонном суде Нур-Султана. После полного рассмотрения судом дел и вступления в законную силу вынесенных по ним постановлений официально будет предоставлена информация, - прокомментировали в Казахстанском морском университете.
- Как показали проверки, данные учреждения допускали грубые нарушения законодательства в сфере образования. В Казахстанском морском университете практиковалось зачисление абитуриентов не по профилю и без результатов вступительных экзаменов. Также принимали в студенты людей, не набравших порогового балла ЕНТ, не имеющих сертификатов ЕНТ,- сообщает inbusiness.kz со ссылкой на МОН РК.
Как отмечает inbusiness.kz, красивое название Казахстанского морского университета в Актау не соответствует его профилю. Высшее учебное заведение специализируется только на обучении дошкольному образованию и литературе. Больше половины его студентов обучение совмещают с работой.
В декабре 2019 года Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК в отношении Казахстанского морского университета возбуждены три административных дела.
В Казахстанском морском университете в Актау, в свою очередь заверили, что уже оспаривают решение МОН РК в судебном порядке.
- Казахстанским морским университетом в специализированный межрайонный суд Нур-Султана подана жалоба на вышеуказанные административные дела. Одно административное дело прекращено 14 января, а два административных дела находятся на стадии рассмотрения в специализированном межрайонном суде Нур-Султана. После полного рассмотрения судом дел и вступления в законную силу вынесенных по ним постановлений официально будет предоставлена информация, - прокомментировали в Казахстанском морском университете.