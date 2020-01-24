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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:52

Просмотров: 2765

Казахстанский морской университет в Актау в судебном порядке оспаривает решение о лишении их лицензии

После исследования вузов на качество предоставляемых образовательных услуг, проведенного министерством образования совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», сразу три вуза в стране лишены лицензии. В число лишенных вошел и Казахстанский морской университет в Актау.

Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Министерство образования и науки РК (МОН РК), лицензия отозвана у Регионального социально-инновационного университета (Шымкент), Казахстанского морского университета (Актау) и Центрально-Азиатского университета (Алматы).

- Как показали проверки, данные учреждения допускали грубые нарушения законодательства в сфере образования. В Казахстанском морском университете практиковалось зачисление абитуриентов не по профилю и без результатов вступительных экзаменов. Также принимали в студенты людей, не набравших порогового балла ЕНТ, не имеющих сертификатов ЕНТ,- сообщает inbusiness.kz со ссылкой на МОН РК.

Как отмечает inbusiness.kz, красивое название Казахстанского морского университета в Актау не соответствует его профилю. Высшее учебное заведение специализируется только на обучении дошкольному образованию и литературе. Больше половины его студентов обучение совмещают с работой.

В декабре 2019 года Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК в отношении Казахстанского морского университета возбуждены три административных дела.

В Казахстанском морском университете в Актау, в свою очередь заверили, что уже оспаривают решение МОН РК в судебном порядке.

- Казахстанским морским университетом в специализированный межрайонный суд Нур-Султана подана жалоба на вышеуказанные административные дела. Одно административное дело прекращено 14 января, а два административных дела находятся на стадии рассмотрения в специализированном межрайонном суде Нур-Султана. После полного рассмотрения судом дел и вступления в законную силу вынесенных по ним постановлений официально будет предоставлена информация, - прокомментировали в Казахстанском морском университете.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
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  • makovka
 utka (Посетители) Сегодня, 07:59
Перечень специальностей в Казахстанском морском университете никаким морем не пахнет, вообще нет никакой специальности на морскую тему. Но даже не это главное.
В Актау КМУ практически является биржой труда, студенты в течении всего учебного года не ходят на занятия, работают в магазинах, кафе, столовых. В основном это приезжие из Туркменистана, не знающие ни русского, ни казахского языка. Им нужен только официально купленный диплом, который заботливый учредитель сего заведения выдаст им после нескольких лет систематической оплаты «талантливым» официантам и посудомойкам! Куда же мы катимся, господа? Что ждет страну после выхода на работу по полученной в этом университете «специальности» таких горе-специалистов???
 
 

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