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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:00

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Количество уголовных дел об изнасиловании увеличилось в Мангистау

В регионе также выросло число уголовных дел о кражах, мошенничестве и разбоях. Об этом сообщили представители судов области на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Ержан Карабаев рассказал, что в 2018 году было рассмотрено пять дел об изнасиловании, а в прошлом году — 13.

- В 2019 году в судах области рассмотрели 174 дела о кражах (в 2018 — 130 дел), о мошенничестве — 105 дел (в 2018 — 90 дел) и разбоях — 34 дела (в 2018 году — 28 дел). Уменьшилось количество вынесенных приговоров — 1537 дел (в 2018 году — 1929 дел). В прошлом году оправдали 18 лиц, в 2018 году — оправдательный приговор вынесли 23 лицам, - пояснил Ержан Карабаев.

Он отметил, что в прошлом году увеличилось число уголовных дел, прекращённых в связи с примирением сторон.

- За коррупционные преступления к лишению свободы приговорили девять человек в 2019 году, двоих освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, - подытожил председатель судебной коллегии по уголовным делам.



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