Девушка из Актау дала отпор грабителям в Лас-Вегасе

Айсулу Бегендикова 14 января планировала продать свой телефон через торговую площадку «Letgo». Пока она с подругой пила чай, к дому подъехала покупательница. Девушка со своей подругой и детьми вышла на улицу, чтобы её встретить.- Открыла дверь холла, вижу что приехала машина. Внутри сидели трое афроамериканцев — два парня и девушка за рулём. Девушка помахала мне рукой, чтобы я подошла. Я крикнула им, чтобы они сами подошли с деньгами. Подошёл парень в потрёпанной одежде, в Америке это нормально - ходить «как попало». Парень показал портмоне, якобы там деньги, и попросил вытащить телефон из коробки и показать ему. Как только я вытащила телефон, он тут же попытался схватить его, а я начала отмахиваться от него, кричать во весь голос, чтобы соседи услышали и позвонили 911, при этом я упала и начала его пинать. В тот момент у меня на шее висел мой новый телефон с новым чехлом, со всеми кредитными и дебетовыми картами, удостоверением личности и правами. Он сорвал его с меня и начал убегать, - рассказала девушка.Айсулу отметила, что находилась в шоковом состоянии. Недолго думая, она босиком побежала за ним.- Ничего не смогла поделать со своей реакцией, и с уверенностью, что смогу остановить машину, почти залетела в окно автомобиля. Оно, к счастью, было полностью открыто. Парень, который забрал телефон, вышел из автомобиля и пытался меня ударить. Подскользнулась, упала на бок и вспомнила, что в кармане у меня лежит баллончик, который мне перед выходом дала подруга. Он был не на предохранителе, и я прыснула содержимым баллончика в лицо девушки-водителя. Девушка начала кричать, парни запаниковали. Та, что сидела за рулем - «дала в газ», разогналась и врезалась в припаркованные неподалеку автомобили, после чего скрылась с места происшествия, - поделилась девушка.Айсулу забежала в дом, стала кричать, чтобы вызвали полицию. На шум сошлись соседи. Оказалось, в доме проживает полицейский.- Он вышел с пистолетом, с улицы забежал парень, звонивший в полицию. Где-то через две минуту приехала патрульная машина, через три минуты - «Скорая». Меня осмотрели и уехали. Начались выяснения обстоятельств, суматоха, с каждой минутой прибывали всё больше полицейских, детективов, приехал менеджер здания и криминальный фотограф — всё, как в настоящих голливудских фильмах. Все собрались смотреть видеозапись наружной камеры видеонаблюдения. Когда увидела себя со стороны, казалось что это была не я, а вместо меня выбежала супервуман! Офицеры начали жать мне руку в знак уважения - «good job!» - говорили они. Через минут 15-20 после случившегося мне вернули телефон со всеми картами и документами, но с порванным чехлом, - отметила Айсулу.К девушке и ее подруге приходили детективы и показывали фотографии подозреваемых для опознания. К сожалению, девушка среди них никого не узнала. В полиции Айсулу заверили — скоро преступников найдут.- В итоге - я в синяках и лёгких ээх царапинах, живая, здоровая, самое главное, что все целы и невредимы! А преступников мне самой стало жалко - откуда же они могли знать, что встретят адайку в Лас-Вегасе! - смеётся Айсулу Бегендикова.Айсулу Бегендикова переехала из Казахстана в Соединенные Штаты Америки в 2016 году. Несколько месяцев проживала в Нью-Йорке, после чего поехала навестить друзей в Лос-Анджелесе. Там девушка встретила своего будущего мужа.Полгода назад семья перебралась в игровую столицу США.