Мангистауские врачи готовы к коронавирусу - глава облздрава

Фото предоставлено пресс-службой центра общественных коммуникаций Мангистауской области
На базе инфекционного отделения областной больницы имеется шесть боксов-палат, которые готовы к принятию больных, и транспортный бокс.
- В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, его поместят в биобак инфекционной больницы. Для медицинских работников предусмотрены защитные костюмы, - отметил Ануар Сагымбаев.
Он напомнил, что при возникновении симптомов инфекции нужно обратиться к врачу.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае обнаружения данного вируса в Актау, по словам эпидемиологов, в городе будет введён карантин.
- В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, его поместят в биобак инфекционной больницы. Для медицинских работников предусмотрены защитные костюмы, - отметил Ануар Сагымбаев.
Он напомнил, что при возникновении симптомов инфекции нужно обратиться к врачу.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае обнаружения данного вируса в Актау, по словам эпидемиологов, в городе будет введён карантин.