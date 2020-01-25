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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 14:43

Просмотров: 1220

Мангистауские врачи готовы к коронавирусу - глава облздрава

В Мангистауской области врачи готовы ко всем непредвиденным ситуациям, связанным с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона Ануар Сагымбаев, руководитель областного управления здравоохранения.

Фото предоставлено пресс-службой центра общественных коммуникаций Мангистауской области
На базе инфекционного отделения областной больницы имеется шесть боксов-палат, которые готовы к принятию больных, и транспортный бокс.

- В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, его поместят в биобак инфекционной больницы. Для медицинских работников предусмотрены защитные костюмы, - отметил Ануар Сагымбаев.

Он напомнил, что при возникновении симптомов инфекции нужно обратиться к врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае обнаружения данного вируса в Актау, по словам эпидемиологов, в городе будет введён карантин.



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
  • Леська
 Рома (Посетители) Вчера, 19:49
Лабуда... Лабуда
 
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  • Леська
 manwyk (Посетители) Вчера, 17:53
Начинайте строить тогда новый корпус хотя бы детской инфекционной больницы.И,чтобы через месяц было готово,как в Китае.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • kz1990
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 tolk (Посетители) Вчера, 17:27
На словах у нас всегда , все готовы ! А на практике нет. Чего стоит только долгостой-онкодиспансер или детская инфекционная больница , куда не ткни всюду проблемы, а на словах ,конечно всё хорошо.
 
-1
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  • kz1990
  • Рома
  • Papirosso
 ABCD (Посетители) Вчера, 15:09
Сам выглядит не очень здоровым руководитель обл здрава
 
 

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