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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 473

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей

Первая акция прошла 25 января. Инициативу благотворительного фонда «Мы люди – мы вместе» о предоставлении еды бездомным поддержали в акимате Актау и местной полицейской службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено Нурболом Окуовым
Около 60 бездомных пришли на мероприятие.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


Организатор мероприятия Имангазы Досмухамбетов сказал, что для волоннтеров плохая погода - не проблема.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


- Волонтёры фонда «Мы люди – мы вместе» в любую погоду готовы организовать традиционные обеды для бездомных. У каждого из этих людей непростая судьба. С начала этого года мы перестали помогать многодетным, так как этим вопросом занимается государство, то есть теперь многодетные матери получают адресную социальную помощь. Мы же продолжаем помогать одиноким пенсионерам. В приоритете у нас была и остаётся поддержка людей без определенного места жительства. Кроме как накормить и раздать одежду, мы хотим обеспечить их наборами гигиенических принадлежностей. Я благодарен всем, кто протянул руку помощи. Отдельное спасибо акимату города Актау, полицейским и волонтёрам за то, что откликнулись на наш призыв, проявили внимание и неравнодушие, не остались в стороне. Я ни капли не сомневаюсь в том, что многих из тех, кто вынужден ночевать на улице, можно вернуть к нормальной жизни, - говорит он.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


Имангазы Досмухамбетов отметил, что жители Актау активно подключаются к сбору одежды и продуктов для людей, не имеющих постоянной крыши над головой.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


Фонду приходится закупать необходимые продукты питания на собственные средства.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


Имангазы Досмухамбетов призвал отзывчивых людей принимать участие на подобных акциях на безвозмездной основе, расценивая это не как работу, а как желание помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей


- Желаю, чтобы в Актау действовали несколько организаций, желающих помочь людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, многодетным семьям, матерям-одиночкам, бездомным, пожилым людям и инвалидам, - сказал организатор акции.

Он сообщил, что теперь каждую субботу в 12:00 бездомные смогут собираться около заброшенного здания на территории больничного городка в 1 микрорайоне, где волонтёры будут кормить их горячей едой.



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Комментарии ( 2 )

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 manwyk (Посетители) Сегодня, 12:12
А вот если бы ещё для них открыть моечную и прачечную, так люди от них не шарахались бы.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 12:10
Если бы два раза в неделю...Если бы каждый день ещё лучше, конечно.Но,хотя бы так,и то хорошо,похлебают горячего.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 MKC (Посетители) Сегодня, 12:08
Доброе дело, молодцы.
Скажите куда можно обратиться предложением помощи.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 11:21
не слушайте тех кто будет кидать в Вас камни и кричать что они не достойны! Вы молодцы! это и есть человечность,сострадание и вознаграждается небесами!
 
 

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