Каждую субботу в Актау будут кормить бездомных людей

Около 60 бездомных пришли на мероприятие.Организатор мероприятия Имангазы Досмухамбетов сказал, что для волоннтеров плохая погода - не проблема.- Волонтёры фонда «Мы люди – мы вместе» в любую погоду готовы организовать традиционные обеды для бездомных. У каждого из этих людей непростая судьба. С начала этого года мы перестали помогать многодетным, так как этим вопросом занимается государство, то есть теперь многодетные матери получают адресную социальную помощь. Мы же продолжаем помогать одиноким пенсионерам. В приоритете у нас была и остаётся поддержка людей без определенного места жительства. Кроме как накормить и раздать одежду, мы хотим обеспечить их наборами гигиенических принадлежностей. Я благодарен всем, кто протянул руку помощи. Отдельное спасибо акимату города Актау, полицейским и волонтёрам за то, что откликнулись на наш призыв, проявили внимание и неравнодушие, не остались в стороне. Я ни капли не сомневаюсь в том, что многих из тех, кто вынужден ночевать на улице, можно вернуть к нормальной жизни, - говорит он.Имангазы Досмухамбетов отметил, что жители Актау активно подключаются к сбору одежды и продуктов для людей, не имеющих постоянной крыши над головой.Фонду приходится закупать необходимые продукты питания на собственные средства.Имангазы Досмухамбетов призвал отзывчивых людей принимать участие на подобных акциях на безвозмездной основе, расценивая это не как работу, а как желание помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.- Желаю, чтобы в Актау действовали несколько организаций, желающих помочь людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, многодетным семьям, матерям-одиночкам, бездомным, пожилым людям и инвалидам, - сказал организатор акции.Он сообщил, что теперь каждую субботу в 12:00 бездомные смогут собираться около заброшенного здания на территории больничного городка в 1 микрорайоне, где волонтёры будут кормить их горячей едой.