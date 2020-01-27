Смету расходов на новогоднее украшение города предоставили в акимате Актау

Акимат Актау объявлял тендер на украшение города к Новому году на 37 миллионов тенге. Предложив потратить на эти цели чуть больше 26 миллионов тенге, конкурс выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов Атамекен». К слову, об этом актауском обществе в интернете нет никакой информации.- Компания, выигравшая тендер, нам не предоставляет информацию, где и на какую сумму приобретаются украшения. Это их коммерческая тайна. Они следуют согласно смете, предоставленной отделом жилищно-коммунального хозяйства, – рассказали специалисты отдела.Новыми украшениями были оформлены ёлки возле здания Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне и на набережной в 15 микрорайоне. Памятник Тобаниязу Әлниязұлы, спуск «Самал», набережная в 14 микрорайоне были оформлены украшениями, приобретёнными в предыдущие годы. По подсчёту журналистов с 2015 по 2018 годы чиновники на украшения города выделили 78 миллионов тенге.Самым дорогим приобретением в этом году стала ёлка, установленная на набережной в 15 микрорайоне. Она обошлась бюджету в 9 миллионов тенге. Чуть больше 7 миллионов 900 тысяч тенге подрядчики потратили на украшение площади «Ынтымак».