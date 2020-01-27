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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 989

Смету расходов на новогоднее украшение города предоставили в акимате Актау

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Актау рассказали, сколько и на что потратили бюджетные средства для украшения города к Новому году.

Игрушка на ёлке в 4 микрорайоне. Фото автора
Акимат Актау объявлял тендер на украшение города к Новому году на 37 миллионов тенге. Предложив потратить на эти цели чуть больше 26 миллионов тенге, конкурс выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов Атамекен». К слову, об этом актауском обществе в интернете нет никакой информации.

- Компания, выигравшая тендер, нам не предоставляет информацию, где и на какую сумму приобретаются украшения. Это их коммерческая тайна. Они следуют согласно смете, предоставленной отделом жилищно-коммунального хозяйства, – рассказали специалисты отдела.

Новыми украшениями были оформлены ёлки возле здания Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне и на набережной в 15 микрорайоне. Памятник Тобаниязу Әлниязұлы, спуск «Самал», набережная в 14 микрорайоне были оформлены украшениями, приобретёнными в предыдущие годы. По подсчёту журналистов с 2015 по 2018 годы чиновники на украшения города выделили 78 миллионов тенге.

Самым дорогим приобретением в этом году стала ёлка, установленная на набережной в 15 микрорайоне. Она обошлась бюджету в 9 миллионов тенге. Чуть больше 7 миллионов 900 тысяч тенге подрядчики потратили на украшение площади «Ынтымак».

Смету расходов на новогоднее украшение города предоставили в акимате Актау


Смету расходов на новогоднее украшение города предоставили в акимате Актау



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Комментарии ( 6 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:53
Ёлки с Лапландии надо пологать?))
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 12:19
Судя по сметам мы живем в Дубаи, а на деле в ауле(((
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 12:18
Сейчас,смотрю, выгодно участвовать в закупах под Обществами инвалидов,слепых и т.п. Туда,кстати, тоже не так-то легко пробиться. Выигрывают подобные сообщества, а у них субподряды)))) Утешение, что не один источник.
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 12:12
Лучше эти миллионы дали бы на благотворительностю, сколько людей есть нуждающихся
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 11:47
кстати, в этом году город на новый год был украшен очень паршиво, как попало накиданные на деревья гирлянды, которые смотрелись очень позорно, плюс вообще город никак не был украшен, позор акимату
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:43
Судя по смете весь город должен быть как Лас-Вегас! А у нас только вокруг да около акиматов украсили.! Раньше помню и вдоль центральной дороги и по морской были деревья в украшениях и денег просили меньше!
 
 

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