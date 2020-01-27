Авиарейсы из Актау в Нур-Султан отменены из-за погодных условий

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Отменены на прилёт, как сообщает Tengrinews.kz, два рейса из Актау с номерами: DV742 и КС314.
Отменён также рейс на вылет в связи с метеоусловиями аэропорта отправления: КС313 Актау.
Рейс, улетевший из Нур-Султана на запасной аэродром: DV742 Актау - Нур-Султан - в Шымкент.
Скорость ветра в Нур-Султане сегодня составляет 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду. По прогнозу, ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. 19 задержек рейсов внутренних вылетов, 13 международных рейсов задержано на вылет. 14 внутренних рейсов на вылет и четыре международных рейса на вылет отменили.
Справочная аэропорта: 8 (7172) 702-999 и 1333 (со стационарного телефона). Аэродром закрыт до 12:00 (по местному времени) 27 января 2020 года с возможным продлением закрытия.
Отменён также рейс на вылет в связи с метеоусловиями аэропорта отправления: КС313 Актау.
Рейс, улетевший из Нур-Султана на запасной аэродром: DV742 Актау - Нур-Султан - в Шымкент.
Скорость ветра в Нур-Султане сегодня составляет 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду. По прогнозу, ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. 19 задержек рейсов внутренних вылетов, 13 международных рейсов задержано на вылет. 14 внутренних рейсов на вылет и четыре международных рейса на вылет отменили.
Справочная аэропорта: 8 (7172) 702-999 и 1333 (со стационарного телефона). Аэродром закрыт до 12:00 (по местному времени) 27 января 2020 года с возможным продлением закрытия.
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