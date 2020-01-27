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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 353

Мангистауская область оказалась последней по реальному росту номинальных доходов населения

Реальный рост доходов жителей Мангистауской области составил в третьем квартале прошлого года 99,8 процента. Об этом сообщается на аналитическом портале Finprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
В среднем за последние пять лет, как сообщает Finprom.kz, номинальные доходы населения растут на 10,9 процента за год.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в третьем квартале 2019 года зафиксировано в Атырауской области - 221,3 тысячи тенге, показатель превысил среднереспубликанский уровень более чем в два раза. Реальный рост номинальных доходов в регионе составил 8,9 процента за год.

Вторую строчку по величине номинальных денежных доходов занимает столица - 169,5 тысячи тенге, рост в реальном выражении на 9,3 процента за год. Замыкает ТОП-3 Алматы - 150,4 тысячи тенге — всего на 1,9 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, с учётом инфляции.

В первую пятерку по размеру среднедушевых номинальных доходов также вошли Мангистауская (141,9 тысячи тенге) и Карагандинская (107,7 тысячи тенге) области.

Мангистауская область оказалась последней по реальному росту номинальных доходов населения


Регионом с самым низким доходом остаётся Туркестанская область, показатель здесь составляет 47,7 процента от среднереспубликанского уровня. Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в третьем квартале 2019 года составила 4,4 раза (в третьем квартале 2018 года — 4,5 раза).

Больше всех в реальном выражении нарастили свои доходы жители Жамбылской (+12 процентов за год) и Туркестанской (+11,8 процента за год) областей. Оба региона входят в тройку антилидеров с самыми низкими доходами.

Мангистауская область оказалась последней по реальному росту номинальных доходов населения


Реальный рост доходов населения Мангистау составил -0,02 процента.



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Комментарии ( 2 )

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Кнопочка (Посетители) Сегодня, 12:44
Вечно наша область в самой bye
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 12:24
Ну а что удивлятся? Мы давно превыкли возглавлять рейтинги с конца! Респект акиму!
 
 

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