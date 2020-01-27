Мангистауская область оказалась последней по реальному росту номинальных доходов населения

В среднем за последние пять лет, как сообщает Finprom.kz, номинальные доходы населения растут на 10,9 процента за год.Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в третьем квартале 2019 года зафиксировано в Атырауской области - 221,3 тысячи тенге, показатель превысил среднереспубликанский уровень более чем в два раза. Реальный рост номинальных доходов в регионе составил 8,9 процента за год.Вторую строчку по величине номинальных денежных доходов занимает столица - 169,5 тысячи тенге, рост в реальном выражении на 9,3 процента за год. Замыкает ТОП-3 Алматы - 150,4 тысячи тенге — всего на 1,9 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, с учётом инфляции.В первую пятерку по размеру среднедушевых номинальных доходов также вошли Мангистауская (141,9 тысячи тенге) и Карагандинская (107,7 тысячи тенге) области.Регионом с самым низким доходом остаётся Туркестанская область, показатель здесь составляет 47,7 процента от среднереспубликанского уровня. Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в третьем квартале 2019 года составила 4,4 раза (в третьем квартале 2018 года — 4,5 раза).Больше всех в реальном выражении нарастили свои доходы жители Жамбылской (+12 процентов за год) и Туркестанской (+11,8 процента за год) областей. Оба региона входят в тройку антилидеров с самыми низкими доходами.Реальный рост доходов населения Мангистау составил -0,02 процента.