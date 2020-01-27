Актау вошёл в список популярных направлений авторских туров среди стран СНГ

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Туристический портал Turstat.com составил рейтинг самых популярных маршрутов и направлений СНГ для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году.
В рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ лидируют Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан.
ТОП самых популярных направлений авторских туров по СНГ в 2020 году составляют Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево) в Белоруссии, Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое) и Актау в Казахстане, Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Ташкент, Бухара и Самарканд в Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.
Для справки:
Авторские туры — это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек. По данным туристического портала, авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год. Подобные туры и путешествия по СНГ являются одним из самых популярных и быстрорастущих видов выездного туризма.
В рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ лидируют Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан.
ТОП самых популярных направлений авторских туров по СНГ в 2020 году составляют Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево) в Белоруссии, Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое) и Актау в Казахстане, Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Ташкент, Бухара и Самарканд в Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.
Для справки:
Авторские туры — это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек. По данным туристического портала, авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год. Подобные туры и путешествия по СНГ являются одним из самых популярных и быстрорастущих видов выездного туризма.
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