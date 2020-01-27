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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:47

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Актау вошёл в список популярных направлений авторских туров среди стран СНГ

В ТОП-лист, помимо Актау, вошли и другие места Казахстана — Алматы и Алматинская область, а также курорт Бурабай. Об этом сообщается на портале Turstat.com.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Туристический портал Turstat.com составил  рейтинг самых популярных маршрутов и направлений СНГ для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году.

В рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ лидируют Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан.

ТОП самых популярных направлений авторских туров по СНГ в 2020 году составляют Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево) в Белоруссии, Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое) и Актау в Казахстане, Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Ташкент, Бухара и Самарканд в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.

Для справки:
Авторские туры — это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек. По данным туристического портала, авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год. Подобные туры и путешествия по СНГ являются одним из самых популярных и быстрорастущих видов выездного туризма.



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