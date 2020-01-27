С начала года в Мангистау зарегистрировано более 40 случаев кори

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Наибольшее число случаев заболевания отмечается в Актау, здесь зарегистрировано 23 факта.



- На второй позиции по заболеваемости находится Мунайлинский район. Два человека заболели в Жанаозене, один – в Каракиянском районе,трое – в Мангистауском районе. Основную долю заболевших (65,2 процента) составляют дети до 14 лет. От вакцины отказались девять человек, - сообщили в пресс-службе департамента.