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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 29

Охранники из Жанаозена недовольны условиями труда

Работники ТОО «KMG Security» устроили митинг, требуя повысить заработную плату и создать для них лучшие условия труда. Видеозапись сотрудники предприятия выложили в Сеть.

Скриншот видео
Работники охранного предприятия считают, что получают самую маленькую зарплату в стране.

- Наша зарплата от 55 до 65 тысяч тенге, в то время как президент Токаев говорил, что самая минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Цена на газ растёт чуть ли не каждый день, а добираться до офиса мы вынуждены самостоятельно, служебный транспорт нам не предоставляют, – жалуются жанаозенцы.

Люди потребовали повысить им оклад до 120 тысяч тенге, предусмотреть возможность выдавать молоко за вредность, повысить им размер отпускных до минимальной заработной платы (42 500 тенге), а также выдавать подарки к Новому году и другим праздникам.

Среди других требований рабочие назвали введение специального маршрута для развозки сотрудников по объектам на территории города.

Сотрудники попросили помощи у акима Жанаозена Максата Ибагарова, а также руководства компании «Озенмунайгаз». Также люди написали коллективное заявление руководству компании.

Как сообщает «Радио Азаттык», главный менеджер филиала Ергали Косбаев сообщил, что в Мангистауском филиале приняли у работников заявление с вышеизложенными требованиям и направили его в головной офис предприятия.

- Приняли их обращение. Они требуют повысить им заработную плату и так далее. Но мы всего лишь филиал, и у нас нет полномочий решить вопрос самостоятельно, поэтому отправили в столицу. Ожидается во вторник приезд комиссии во главе с заместителем финансового директора. Потом будет известно, каково решение по требованиям работников, — сообщил он.

Единственным участником компании KMG-Security является национальная компания «КазМунайГаз». Одним из заказчиков товарищества с ограниченной ответственностью KMG-Security, согласно информации на его сайте, является базируемая в Жанаозене нефтяная компания «Озенмунайгаз», которой также владеет «КазМунайГаз».





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