Жительница Жанаозена удивила пользователей Сети длиной своих волос

«Коса до пола» - это про Акмоншак Исабергенову. Локоны казахской красавицы не остались без внимания пользователей интернет-сети.Длина волос уроженки Мангистауской области составляет 158 сантиметров.Девушка рассказала, почему она решила растить волосы и не стричь их.- Мысль посетила меня, когда я увидела фотографии своей бабушки. У неё волосы были ниже колен. Тогда я решила, что отращу волосы длиннее, чем у неё, - поделилась Акмоншак Исабергенова.Девушка проживает вместе со своим мужем и двумя детьми в Жанаозене. Иногда семья выбирается пожить в столицу Казахстана. Акмоншак рассказала, что на улице к ней часто подходят и просят сфотографироваться.Девушка отметила, что встречаются разные люди — одни говорят, что длинные волосы - это хорошо, другие - что некрасиво. Акмоншак считает, что главное — то, что её волосы нравятся мужу, детям и родным.- Не каждый может отрастить такую длину. Люди подходят, фотографируют, снимают на видео. Я не так часто распускаю волосы, обычно заплетаю косу или собираю в хвост. Кстати, люди преклонного возраста иногда подходят и говорят, что мои волосы - редкость в наше время, и что они рады видеть подобное. Моя старшая дочь теперь тоже хочет отрастить такую шевелюру, - поделилась жительница Жанаозена.По словам девушки, специального ухода за волосами нет. Девушка два раза в неделю моет их шампунем и бальзамом. Вот только сушит Акмоншак волосы естественным способом - без электрических приборов (фена и тому подобное).Средняя длина волос женщин — примерно 50-80 см. Обладательницей самых длинных волос в мире является 58-летняя китаянка Ся Сюхэи. В Книге рекордов Гиннесса говорится, что она держит рекорд на протяжении почти 15 лет. На 8 мая 2004 года, когда он был зарегистрирован, длина её волос составляла 5627 см! В декабре 2018 года 16-летняя индианка Наланши Патель побила рекорд 17-летней аргентинки по длине волос среди людей до 20 лет. Девушку прозвали «индийской Рапунцель» — длина её волос составляет 170 см! Жительнице Волгограда Татьяне Письменной удалось отрастить волосы длиной 2,75 м. На территории Украины самые длинные волосы у Анны Янко — их длина составляет 2,215 м.