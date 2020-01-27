Случаев коронавируса в Мангистауской области не зарегистрировано

А.Сагимбаев (слева) и Е.Сыдыманов о готовности области. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения

Как сказал Ануар Сагимбаев, врачи области готовы ко всем непредвиденным ситуациям, связанным с коронавирусом.



- Уже разработан протокол первых действий, которые должны предпринять врачи, если будет зафиксирован случай коронавируса у нас в области. Так как во всех районах имеются компании, в которых работают граждане Китайской народной Республики, в Мангистауской области дополнительно развёрнуто 230 коек, в том числе в противотуберкулёзном диспансере - 100 коек, на базе инфекционного отделения - 60 коек (шесть палат-боксов), в областном кожно-венерологическом диспансере - 20 коек, а также в районных и городских больницах организовано дополнительно по 10 коек. В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, в областной больнице имеется транспортный бокс, его поместят в биобак (это оранжевый пакет, который закрывается на замок) и доставят в инфекционную больницу. Для медицинских работников предусмотрены защитные костюмы, - сказал Ануар Сагимбаев.



По информации Ергали Сыдыманова, в международных пунктах пропуска региона проводятся меры по предупреждению завоза вируса на территорию Мангистау.



- В связи с регистрацией случаев коронавируса в Китайской Народной Республике и на основании Постановления главного санитарного врача РК разработан алгоритм действий дежурных специалистов санитарно-карантинных пунктов области по организации противоэпидемических мероприятий. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из зарубежных стран путем опроса и с применением систем бесконтактной термометрии в международном аэропорту Актау, морских портах, железнодорожных пунктах пропуска, на государственных границах Республики Казахстан. Нашими коллегами из департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте подготовлены памятки для авиапассажиров и туристов, памятки размещены в местах прилета и вылета в аэропорту Актау, проведены инструктажи с экипажами воздушных судов, - отметил Ергали Сыдыманов.