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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 400

Случаев коронавируса в Мангистауской области не зарегистрировано

Мангистауские врачи готовы ко всем непредвиденным ситуациям, связанным с коронавирусом. Об этом стало известно на брифинге в региональной службе коммуникаций с участием Ергали Сыдыманова, руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области, и Ануара Сагимбаева, руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

А.Сагимбаев (слева) и Е.Сыдыманов о готовности области. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения
Как сказал Ануар Сагимбаев, врачи области готовы ко всем непредвиденным ситуациям, связанным с коронавирусом.

- Уже разработан протокол первых действий, которые должны предпринять врачи, если будет зафиксирован случай коронавируса у нас в области. Так как во всех районах имеются компании, в которых работают граждане Китайской народной Республики, в Мангистауской области дополнительно развёрнуто 230 коек, в том числе в противотуберкулёзном диспансере - 100 коек, на базе инфекционного отделения - 60 коек (шесть палат-боксов), в областном кожно-венерологическом диспансере - 20 коек, а также в районных и городских больницах организовано дополнительно по 10 коек. В случае обнаружения пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, в областной больнице имеется транспортный бокс, его поместят в биобак (это оранжевый пакет, который закрывается на замок) и доставят в инфекционную больницу. Для медицинских работников предусмотрены защитные костюмы, - сказал Ануар Сагимбаев.

По информации Ергали Сыдыманова, в международных пунктах пропуска региона проводятся меры по предупреждению завоза вируса на территорию Мангистау.

- В связи с регистрацией случаев коронавируса в Китайской Народной Республике и на основании Постановления главного санитарного врача РК разработан алгоритм действий дежурных специалистов санитарно-карантинных пунктов области по организации противоэпидемических мероприятий. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из зарубежных стран путем опроса и с применением систем бесконтактной термометрии в международном аэропорту Актау, морских портах, железнодорожных пунктах пропуска, на государственных границах Республики Казахстан. Нашими коллегами из департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте подготовлены памятки для авиапассажиров и туристов, памятки размещены в местах прилета и вылета в аэропорту Актау, проведены инструктажи с экипажами воздушных судов, - отметил Ергали Сыдыманов.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:15
Хотелось бы спросить , а маски способные защитить от этого вируса в аптеках есть? И если есть ,то в каких и в каком количестве и хватит ли их для населения? Ведь обычные медицинские не помогут.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 20:06
разработан протокол первых действий, которые должны предпринять врачи, если будет зафиксирован случай коронавируса у нас в области.


главное пригласить в штат апашек с базаров с их волшебной лампой алладина в виде паленых веников ,такая вонь разгонит все вирусы -дают гарантию lol
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 19:48
Что-то очень наивно они предполагают, что такие меры смогут решить проблему. Ведь инкубационный период составляет 14 дней. Если у нас обнаружат этот вирус, все бросятся в больницы для диагностирования. А это паника! Любой, с повышением температуры должен будет изолирован. Значить, как минимум 4500-7500 человек (при благоприятном исходе) должны будут изолированы на инкубационный период. То есть, если у человека поднялась температура, значить он потенциально заболевший. Кто и куда будут проверят и укладывать всех этих пациентов. Кроме того, какая у нас обстановка с обеспечением всех жителей масками и другими средствами защиты? Состояния автотехники и количества медрабодников? Вопросы много, а ответов нет. Мангистау готов, а весь мир не готов.
 
 

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