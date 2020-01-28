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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 440

Нацбанк выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты

Сегодня, 28 января, Национальный Банк Республики Казахстан выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года. Об этом сообщил Ерболат Актанбаев, начальник отдела экономического анализа и статистики Мангистауского филиала Национального Банка РК.

Иллюстрация к материалу
Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утверждённой указом президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года N 804.

В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.

Описание биколорных циркуляционных монет

Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлёными секторами.
На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображён Государственный Герб Республики Казахстан, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись «2020», обозначающая год чеканки.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись «TEŃGE», обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.

Технические характеристики: Содержание металла: нейзильбер/нибрасс: масса: 7,5 грамма, диаметр: внешнее кольцо – 26 мм, внутренний диск – 18,3 мм, толщина: 1,90 мм гурт: 16 углублений.

- Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным платёжным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа, - отметил Ерболат Актанбаев.



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Комментарии ( 2 )

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  • Pinochet
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:09
это говорит только о том, что наша валюта как боинг!! боинг, который падает на протяжении 28 лет.

Цитата: Jack
Или потом переделывать будут?


конечно, это ведь тоже деньги, причем из бюджета.
 
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  • Pinochet
 Jack (Посетители) Сегодня, 10:48
А что алфавит уже утвердили, чтобы на латинице монеты чеканить? Или потом переделывать будут?
 
 

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