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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 248

Актауские школьники выращивают ананасы и бананы

Учащиеся школы №29 Актау в теплицах выращивают экзотические фрукты и овощи. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

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В материале корреспондента «Хабар 24» отмечается, что школьники уже собрали урожай из нескольких килограммов огурцов, помидоров, редиса и баклажанов. Этим юные ботаники решили не ограничиваться и высадили семена цитрусовых фруктов.

- Эти саженцы шестиклассники бережно выращивали, чтобы потом они красовалась на клумбах рядом с учебным заведением. Начиналось всё с цветов, а теперь ученики, как настоящие фермеры, собирают урожай корнеплодов каждые сто дней. Два юных ботаника перевели полив в автоматизированный формат. Айдана Кенжебаева и Гульдана Тангжанова биологией увлекаются последние два года. Рост посевов девочки контролируют при помощи гаджетов. Это позволило им стать призёрами городского научного конкурса, - отмечает корреспондент «Хабар 24».

Гульдана Тангжанова, ученица школы №29 имени Фаризы Онгарсыновой:
- Такие теплицы полезны в сельском хозяйстве. Выращивая овощи, мы экономим воду и электричество. Урожай растёт быстро. Полив регулируется удаленно.

Айдана Кенжебаева, школьница:
- Все овощи мы собираем сезонно. К примеру, свёкла проросла через 120 дней, огурцы появились спустя месяц, баклажаны через 100 дней. Свой первый урожай с грядок мы отдали в школьную столовую. Это три килограмма редиса, четыре килограмма огурцов и пять килограммов помидоров.

На этом интерес школьников к земледелию не ограничился. В начале учебного года рядом с овощами молодые агрономы высадили и цитрусовые, ананас, манго, бананы, киви и даже киевская хурма. В тепличных условиях здесь выращивают более 10 видов тропических фруктов.

Нурилла Атамкулова, заведующая школьной теплицей:
- Цитрусовые в Казахстане не произрастают. В качестве эксперимента дети принесли косточки и семена фруктов. Прошло несколько месяцев, мы видим хорошие результаты. Растут фрукты медленно. Думаю, через два года мы получим первый урожай бананов.

Внеурочные занятия в смарт-школе проходят три раза в неделю. Кружок юных ботаников посещают 30 учеников. Идей у школьников много, отмечает заведующая школьной теплицей. Сейчас они выращивают экзотические цветы, которые планируют подарить 8 марта своим учителям.





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