Почти четыре миллиарда тенге выделили на переселение жанаозенцев в Актау

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
На меры по переселению нуждающихся жанаозенцев в Актау из республиканского бюджета было выделено 2,9 миллиарда тенге. Еще один миллиард тенге выделило акционерное общество (АО) «Озенмунайгаз».
- В настоящее время приобретено 338 квартир. Изъявившие желание переехать в областной центр граждане получили положительные заключения комиссии, работа по заключению договоров продолжается, 70 семей уже переехали в свои квартиры. В текущем году планируется приобрести дополнительно 150-200 квартир, - отметил аким города Жанаозен.
Максат Ибагаров рассказал также о пострадавших во время пожара в селе Кызылсай. В ноябре прошлого года в сельском доме произошел крупный пожар, в результате чего без крыши над головой остались несколько семей. Аким заверил, что работа по обеспечению их жильем ведется и в скором времени жилищный вопрос шести семей будет решен.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 400 семей из Жанаозена переедут в Актау. Дома для них будут построены в 13 новых микрорайонах.
- В настоящее время приобретено 338 квартир. Изъявившие желание переехать в областной центр граждане получили положительные заключения комиссии, работа по заключению договоров продолжается, 70 семей уже переехали в свои квартиры. В текущем году планируется приобрести дополнительно 150-200 квартир, - отметил аким города Жанаозен.
Максат Ибагаров рассказал также о пострадавших во время пожара в селе Кызылсай. В ноябре прошлого года в сельском доме произошел крупный пожар, в результате чего без крыши над головой остались несколько семей. Аким заверил, что работа по обеспечению их жильем ведется и в скором времени жилищный вопрос шести семей будет решен.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 400 семей из Жанаозена переедут в Актау. Дома для них будут построены в 13 новых микрорайонах.