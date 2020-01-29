«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.84 KZT
  • €1 = 419.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 1971

Почти четыре миллиарда тенге выделили на переселение жанаозенцев в Актау

В рамках комплексного плана по переселению в прошлом году в областной центр из Жанаозена переселились 349 семей. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
На меры по переселению нуждающихся жанаозенцев в Актау из республиканского бюджета было выделено 2,9 миллиарда тенге. Еще один миллиард тенге выделило акционерное общество (АО) «Озенмунайгаз».

- В настоящее время приобретено 338 квартир. Изъявившие желание переехать в областной центр граждане получили положительные заключения комиссии, работа по заключению договоров продолжается, 70 семей уже переехали в свои квартиры. В текущем году планируется приобрести дополнительно 150-200 квартир, - отметил аким города Жанаозен.

Максат Ибагаров рассказал также о пострадавших во время пожара в селе Кызылсай. В ноябре прошлого года в сельском доме произошел крупный пожар, в результате чего без крыши над головой остались несколько семей. Аким заверил, что работа по обеспечению их жильем ведется и в скором времени жилищный вопрос шести семей будет решен.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 400 семей из Жанаозена переедут в Актау. Дома для них будут построены в 13 новых микрорайонах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 11:40
можно вывести человека из деревни,но деревню из человека вывести НИКОГДА!!! (с)

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Anelya26
  • Lexus
  • татарка
  • rastolkuy
  • didar
  • zhanino
 leo529 (Посетители) Сегодня, 10:39
А что не так в Жанаозене, в смысле почему нельзя там построить жильё? Нет работы? Так а почему решили что её здесь много?
4 миллиарда - почему бы не построить там какое-то предприятие, чтобы увеличить количество рабочих мест? Конечно, проще переселить же :)
Акимат, жди пополнения рядов бастующих под своими окнами :)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Anelya26
  • татарка
  • rastolkuy
  • zhanino
  • Имярек
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:32
из Жанаозена переселились 349 семей.

lolЛично я не против,но как говорится: "В нашем полку прибыло!" Ещё 300 безработных семей.Ща заселятся,осмотрятся,пустят корни и начнут у акимата митинги устраивать: -Дай работу с з/п 500 тыщ! О трудоустройстве подумали? Они же не пойдут работать за 90 тыщ.
 
-1
  • Рейс
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • веснушка
  • rastolkuy
 zorro (Посетители) Сегодня, 10:22
Теперь будет
Актау-Жанаозен
Жанаозен-Туркменистан!!!
 
-1
  • Рейс
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • веснушка
  • Anelya26
  • rastolkuy
 Рома (Посетители) Сегодня, 10:19
Дали бы мне из этих денег всего 25 миллионов и я переселился бы из Актау в Алматы. И даже на прощанье назад не повернулся бы
 
-3
  • Рейс
  • rastolkuy
  • Kassenov Altynbek
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 10:12
........ ... bravo
Вот это решение
 
-1
  • Рейс
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • mer
  • Kassenov Altynbek
  • веснушка
  • Космос
  • rastolkuy
  • didar
  • Mona
  • Е. КУЗНЕЦОВ
 132131212 (Посетители) Сегодня, 10:03
Вопрос переселением решен. А вопрос с безработицей не решен.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика