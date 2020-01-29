Турецкая авиакомпания планирует запустить рейсы в Актау

Фото из архива Lada.kz
Авиакомпания «Turkish Airlines», как передает Tengritravel.kz, приняла решение начать регулярные рейсы в Актау и Атырау.
В самой авиакомпании сообщили, что рейсы, скорее всего, будут запущены из Стамбула.
Предполагаемые сроки для запуска рейсов в Актау - июнь 2020 года. По Атырау ожидается официальное соглашение с Комитетом гражданской авиации МИИР РК.
В самой авиакомпании сообщили, что рейсы, скорее всего, будут запущены из Стамбула.
Предполагаемые сроки для запуска рейсов в Актау - июнь 2020 года. По Атырау ожидается официальное соглашение с Комитетом гражданской авиации МИИР РК.
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