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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:48

Просмотров: 666

Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона назначен Айдос Хамиев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата региона
Сегодня, 29 января, аким Мангистауской области Серикбай Трумов представил Айдоса Хамиева коллективу.

Айдос Тангалиевич имеет высшее образование по специальностям «промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство», «юриспруденция», «деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка ТОО «Бисентин».

С 2008 по 2009 годы – работал главным специалистом отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2010 по 2012 годы – эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2013 годы – занимал должности заместителя директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области, директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2015 годы – был руководителем департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

С 2015 по 2017 годы – заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области.

С 2017 по 2018 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.

С 2018 по 2020 годы - был акимом Тупкараганского района Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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