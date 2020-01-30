Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

Фото пресс-службы акимата региона

Сегодня, 29 января, аким Мангистауской области Серикбай Трумов представил Айдоса Хамиева коллективу.



Айдос Тангалиевич имеет высшее образование по специальностям «промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство», «юриспруденция», «деловое администрирование».



Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка ТОО «Бисентин».



С 2008 по 2009 годы – работал главным специалистом отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.



С 2010 по 2012 годы – эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



С 2012 по 2013 годы – занимал должности заместителя директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области, директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



С 2013 по 2015 годы – был руководителем департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.



С 2015 по 2017 годы – заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области.



С 2017 по 2018 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.



С 2018 по 2020 годы - был акимом Тупкараганского района Мангистауской области.