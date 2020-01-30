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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 384

Открытие птицефабрики в Мангистау планируется летом 2020 года

Реализация проекта оценивается почти в пять миллиардов тенге. Пуск комбината перенесен на полгода. Об этом сообщил руководитель сельского хозяйства Серик Калдыгулов на брифинге центра общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
Общая стоимость всего проекта птицефабрики – 4,6 миллиарда тенге. Из них один миллиард тенге – это собственные средства казахстанского инвестора, остальные - заёмные.

На сегодняшний день более 80 процентов куриного мяса в области привозное. Мелкие птицефермы не могут полностью обеспечить потребность региона, которая составляет 10 тысяч тонн мяса птицы в год. Планируемая производственная мощность строящейся птицефермы - пять тысяч тонн мяса в год. Мощность убойного цеха составит 2 000 голов в час.

- В данное время строительство полностью закончено. Только осталась инфраструктура. Это подвод электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. По плану, птицефабрику должны были запустить в конце 2019 года. Но сейчас, предварительно, открытие намечено на 1 июля этого года, - отметил Серик Калдыгулов.


Открытие птицефабрики в Мангистау планируется летом 2020 года


Также в планах возвести комбикормовый завод мощностью 10 тысяч тонн в час, который будет выпускать корма не только для птицы, но и для крупного скота.

В течение пяти лет планируется строительство «родительской площадки». То есть, отпадет вопрос о закупе яиц для инкубаторов в других странах. Тогда же мощности фабрики можно увеличить вдвое, а потребность области покроется на 100 процентов.

На данный момент в области нет ни одной птицефабрики, которая производила бы куриное яйцо в промышленных масштабах. Мощность будущего производства – 143 миллиона яиц в год. При этом регион потребляет в среднем до 100 миллионов яиц в год. Оставшуюся часть продукции планируется отправлять на экспорт.



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Комментарии ( 2 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 10:28
Амбиций выше крыши!!! Спецов по курам нема? Не забудем про планшетный рай и и ветрянных пропеллеров бесплатной электроэнергии
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 10:25
Это типа планшетного завода bravo
 
 

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