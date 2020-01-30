«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.8 KZT
  • €1 = 417.32 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 584

Жителей Актау приглашают помочь бездомным животным

Все желающие смогут помочь животным, подарив им необходимые вещи — медицинские препараты, спальные принадлежности, а также сухой и влажный корма. Об этом сообщила Сабина Бейсембаева, администратор «Клуба добряков Актау».

Иллюстративное фото с сайта gazeta-vp.ru
Акция «Подарки хвостикам» пройдет 1 февраля с 12:00 по 15:00 часов на парковочной территории возле торгового дома «Ынтымак» в 11 микрорайоне.

- В канун Нового года, как многие помнят, проводили благотворительную акцию «Подарки хвостикам». Суть акции - подарить бездомным животным нашего города немного своего тепла, и поделиться с ними подарками. Мы решили продолжить эту добрую традицию и организовать сбор необходимого для хвостатых. Они не в состоянии о себе позаботиться, не могут купить  себе тёплое одеяло, вкусную еду, и не всегда могут найти тёплое местечко, чтобы просто поспать. Они нуждаются в нас, в нашей помощи. Во время акции на стоянке возле ТД «Ынтымак» будет стоять «ГАЗель», - сказала Сабина Бейсембаева.

Администратор «Клуба добряков» отметила, что все подарки будут переданы хвостатым, которые находятся на временных передержках.

Список необходимого:
- одеяла;
- пледы;
- корпешки;
- чистые простыни;
- ковры;
- шприцы-инсулинки, объемом 2 и 5 миллилитров;
- впитывающие пеленки;
- глистогонные препараты и препараты «Гамавит» и «Фоспринил»;
- бинты;
- катетеры;
- системы для инфузий;
- сухой/влажный корм для собак и кошек;
- любые крупы;
- ошейники от блох;
- обычные ошейники;
- поводки и шлейки;
- миски;
- теплая одежда для щенят;
- игрушки;
- капли в уши и в глаза;
- лотки и наполнитель (отвезем на передержки для котиков).

Напомним, в конце декабря прошлого года жителей Актау приглашали принять участие в благотворительной акции в помощь бездомным животным.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:06
Цитата: Модератор 4
будьте внимательны!

Я всё внимательно прочитал.Где,когда и во сколько--это всё понятно! Не понятны только реквизиты «Клуба добряков Актау» и его администратора (о чём выделил в своём комменте).
Недавно освобождал квартиру от тряпья (матрасы,одеяла,подушки,...) и пришлось везти всё в центр передержки собак (в р-оне спорткомплекса Орбита). Не они ли?
Выжидать подобные акции некоторым некогда,вот и хочется знать адрес и телефон
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 19:04
12-й регион,
в статье все написано, будьте внимательны!
Акция «Подарки хвостикам» пройдет 1 февраля с 12:00 по 15:00 часов на парковочной территории возле торгового дома «Ынтымак» в 11 микрорайоне.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:26
Сабина Бейсембаева, администратор «Клуба добряков Актау».


Ни адреса,ни телефонов...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 17:01
Живем в богатой стране.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика