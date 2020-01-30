Жителей Актау приглашают помочь бездомным животным

Иллюстративное фото с сайта gazeta-vp.ru
Акция «Подарки хвостикам» пройдет 1 февраля с 12:00 по 15:00 часов на парковочной территории возле торгового дома «Ынтымак» в 11 микрорайоне.
- В канун Нового года, как многие помнят, проводили благотворительную акцию «Подарки хвостикам». Суть акции - подарить бездомным животным нашего города немного своего тепла, и поделиться с ними подарками. Мы решили продолжить эту добрую традицию и организовать сбор необходимого для хвостатых. Они не в состоянии о себе позаботиться, не могут купить себе тёплое одеяло, вкусную еду, и не всегда могут найти тёплое местечко, чтобы просто поспать. Они нуждаются в нас, в нашей помощи. Во время акции на стоянке возле ТД «Ынтымак» будет стоять «ГАЗель», - сказала Сабина Бейсембаева.
Администратор «Клуба добряков» отметила, что все подарки будут переданы хвостатым, которые находятся на временных передержках.
Список необходимого:
- одеяла;
- пледы;
- корпешки;
- чистые простыни;
- ковры;
- шприцы-инсулинки, объемом 2 и 5 миллилитров;
- впитывающие пеленки;
- глистогонные препараты и препараты «Гамавит» и «Фоспринил»;
- бинты;
- катетеры;
- системы для инфузий;
- сухой/влажный корм для собак и кошек;
- любые крупы;
- ошейники от блох;
- обычные ошейники;
- поводки и шлейки;
- миски;
- теплая одежда для щенят;
- игрушки;
- капли в уши и в глаза;
- лотки и наполнитель (отвезем на передержки для котиков).
Напомним, в конце декабря прошлого года жителей Актау приглашали принять участие в благотворительной акции в помощь бездомным животным.
- В канун Нового года, как многие помнят, проводили благотворительную акцию «Подарки хвостикам». Суть акции - подарить бездомным животным нашего города немного своего тепла, и поделиться с ними подарками. Мы решили продолжить эту добрую традицию и организовать сбор необходимого для хвостатых. Они не в состоянии о себе позаботиться, не могут купить себе тёплое одеяло, вкусную еду, и не всегда могут найти тёплое местечко, чтобы просто поспать. Они нуждаются в нас, в нашей помощи. Во время акции на стоянке возле ТД «Ынтымак» будет стоять «ГАЗель», - сказала Сабина Бейсембаева.
Администратор «Клуба добряков» отметила, что все подарки будут переданы хвостатым, которые находятся на временных передержках.
Список необходимого:
- одеяла;
- пледы;
- корпешки;
- чистые простыни;
- ковры;
- шприцы-инсулинки, объемом 2 и 5 миллилитров;
- впитывающие пеленки;
- глистогонные препараты и препараты «Гамавит» и «Фоспринил»;
- бинты;
- катетеры;
- системы для инфузий;
- сухой/влажный корм для собак и кошек;
- любые крупы;
- ошейники от блох;
- обычные ошейники;
- поводки и шлейки;
- миски;
- теплая одежда для щенят;
- игрушки;
- капли в уши и в глаза;
- лотки и наполнитель (отвезем на передержки для котиков).
Напомним, в конце декабря прошлого года жителей Актау приглашали принять участие в благотворительной акции в помощь бездомным животным.