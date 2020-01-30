«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.8 KZT
  • €1 = 417.32 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 903

Полицейский из Мангистау признан лучшим дознавателем в Казахстане

Торжественная церемония награждения местного сотрудника подразделения дознания прошла в департаменте полиции на транспорте МВД РК в Нур-Султане. Об этом сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау.

Фото предоставили в в линейном отделе полиции на станции Мангистау.
Участниками конкурса стали 130 дознавателей из всей страны, которые достигли высоких результатов работы за 2019 год.

- Цель конкурса - совершенствование оперативно-служебный деятельности, а также стимулирование сотрудников департамента и его линейных подразделений, и повышение эффективности работы по охране общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны, - отметил заместитель начальника департамента, полковник полиции Сарыкул Жоланов.


По всем показателям лучшим в транспортной полиции признали старшего дознавателя линейного отдела полиции на станции Мангистау - старшего лейтенанта полиции Альберта Джапарканова.

Полицейский из Мангистау признан лучшим дознавателем в Казахстане


В 2019 году в производстве у старшего дознавателя Альберта Джапарканова находилось более 70 уголовных дел. Почти 60 процентов из них окончены и направлены в суд.

Одним из показательных уголовных дел Альберта Джапарканова - расследование по незаконному обращению с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Благодаря кропотливой работе и профессионализму старшего следователя, уголовное дело по факту вывоза соколов-балобанов с территории Казахстана гражданином Ирана в порядке упрощенного досудебного расследования направлено в суд в трехдневный срок. Нарушителя признали виновным в совершении преступления по статье 399 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 тенге.

- Для молодых сотрудников такие поощрения дают стимул и хорошую мотивацию в дальнейшей службе. Вместе с тем, такое внимание со стороны руководства обязывает нас показывать достойные результаты, - поделился Альберт Джапарканов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика