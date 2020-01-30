Полицейский из Мангистау признан лучшим дознавателем в Казахстане

- Цель конкурса - совершенствование оперативно-служебный деятельности, а также стимулирование сотрудников департамента и его линейных подразделений, и повышение эффективности работы по охране общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны, - отметил заместитель начальника департамента, полковник полиции Сарыкул Жоланов.

- Для молодых сотрудников такие поощрения дают стимул и хорошую мотивацию в дальнейшей службе. Вместе с тем, такое внимание со стороны руководства обязывает нас показывать достойные результаты, - поделился Альберт Джапарканов.

Участниками конкурса стали 130 дознавателей из всей страны, которые достигли высоких результатов работы за 2019 год.По всем показателям лучшим в транспортной полиции признали старшего дознавателя линейного отдела полиции на станции Мангистау - старшего лейтенанта полиции Альберта Джапарканова.В 2019 году в производстве у старшего дознавателя Альберта Джапарканова находилось более 70 уголовных дел. Почти 60 процентов из них окончены и направлены в суд.Одним из показательных уголовных дел Альберта Джапарканова - расследование по незаконному обращению с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.Благодаря кропотливой работе и профессионализму старшего следователя, уголовное дело по факту вывоза соколов-балобанов с территории Казахстана гражданином Ирана в порядке упрощенного досудебного расследования направлено в суд в трехдневный срок. Нарушителя признали виновным в совершении преступления по статье 399 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 тенге.