Как провести ближайшие выходные в Актау

Ежегодный конкурс красоты и таланта «Принцесса Актау-2020»

Экскурсии

«Сборный джип-тур по космическим просторам Мангистау»



Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Мастер-класс «Морской шар»



Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café

Мастер-класс 2 в 1 «Светящийся слайм и светящаяся жидкость»

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»



Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»

Развлечение в «KINDER LAND»

Для любителей кино

«Маленькие женщины»

«My love is Aisulu»

«Кома»

«1917»



«Playmobil фильм: через вселенные»



«Миллион мелких осколков»

«Ледяная принцесса»

Конкурс «Принцесса Актау-2020» пройдет 2 февраля в 12:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Поболеть за участниц приглашают жителей Актау.Aktau City Tour приглашает жителей и гостей Актау на сборный джип-тур по просторам Мангистау. Маршрут: долина шаров, Торыш - Шеркала – Айракты – Шоманай - Тузбаир - панорама Бекет-Ата - Бозжира - гора Бокты - Кызылкуп - впадина Карагие. Экскурсия состоится с 1 по 3 февраля. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут 1 и 2 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Для детей 1 февраля пройдет мастер-класс. Ребята смогут своими руками смастерить морской шар. Стоимость - 2500 тенге. Продолжительность: 1,5-2 часа. Предварительная запись по телефону: 8 747 678 3900.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на бесплатный мастер-класс, который пройдет в субботу, 1 февраля. Время: 14:00. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.Детей и подростков приглашают на мастер-класс 2 в 1 «Светящийся слайм и светящаяся жидкость». Мастер-класс пройдет 1 февраля в 18:00. Все материалы и оборудование предоставляются. Каждому участнику вечеринки в подарок - светящийся браслет. Место проведения: 2 микрорайон, здание 47В, офис 242. Вход платный. Продолжительность: 60-90 минут. Запись и подробности по телефону: 8 771 163 9442.Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 1 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В детском развлекательном центре «KINDER LAND» 1 февраля пройдет шоу-программа «Супергеройская вечеринка и Серебряная дискотека». Начало в 18:00. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.Неуверенный в себе Санжар получает очередной отказ в конкурсе сценаристов. По дороге домой он знакомится с очаровательной Айсулу. Вот только в попытке произвести впечатление на девушку Санжар придумал историю о съемках его фильма в Америке и что он якобы улетает в Америку. Парень никак не может рассказать девушке правду, а разговаривают они по телефону. Однажды романтичная девушка решает сделать сюрприз молодому человеку и отправляется в США. Санжар вынужден лететь первым рейсом в Америку, чтобы выпросить прощение у возлюбленной.После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную PLAYMOBIL®. Обеспокоенная его внезапным исчезновением старшая сестра Марла отважно отправляется на поиски. Ее ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам.Молодой писатель Джеймс просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.