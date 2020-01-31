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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 1001

Абзал Мендибаев назначен председателем правления СПК «Каспий»

Ранее Абзал Мендибаев занимал должность директора филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот». Об этом сообщает на своей странице в Instagram Ербол Едилов, политолог и советник Акима Мангистауской области.

Фото из архива
Абзал Мендибаев назначен председателем правления АО СПК «Каспий». На сегодняшний день он является депутатом Мангистауского областного маслихата.

Абзал Мендибаев назначен председателем правления СПК «Каспий»


Для справки:
Абзал Мендибаев родился 23 июня 1977 году.

Образование:
Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева и университет «Кайнар». Квалификация по диплому: uорный-инженер, экономист-международник.

Имеются государственные награды и почетные звания.

Опыт работы:

С 1996 по 1997 год - АО «Узеньмунайгаз» НГДУ №1, оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда нефтепромысла №8;
С 1997 по 1998 год - АО «Узеньмунайгаз» НГДУ №1, мастер по добыче нефти и газа;
С 1999 по 2000 год - АО «Узеньмунайгаз» НГДУ №1, заместитель начальника нефтепромысла №8;
С 2000 по 2001 год - АО «Узеньмунайгаз» НГДУ №1, ведущий инженер-технолог опытно-экспериментального производственного управления (ОЭПУ);
С 2000 по 2001 год - АО «Узеньмунайгаз» НГДУ №1, начальник цеха добычи нефти и газа, поддержания пластового давления;
С 2001 по 2004 год - ОАО «Озенмунайгаз», ведущий инженер департамента добычи нефти и газа;
С 2004 по 2005 год - ОАО «Озенмунайгаз», заместитель директора департамента добычи нефти и газа;
С 2005 по 2006 год - АО «РД «КазМунайГаз», главный менеджер департамента инновационных технологий;
С 2006 по 2008 год - АО «РД «КазМунайГаз», начальник отдела производства департамента нефти и газа;
С 2008 по 2009 год - АО «РД «КазМунайГаз», заместитель директора департамента управления производством;
С 2009 по 2010 год - ТОО «КазГерМунай», заместитель директора производственно-технического департамента;
В 2010 году - АО «Мангистаумунайгаз», директор производственного департамента;
В 2011 году - первый заместитель директора филиала «Озенмунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
С 2011 по 2012 год - Филиал «Озенмунайгаз», директор;
С 2012 по 2013 год - АО «Озенмунайгаз», генеральный директор;
С 2013 года директор Филиала «Шағырлы-Шөмішті» ТОО «КазАзот».



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